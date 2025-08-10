Badalona

La nueva denuncia de Albiol contra los multirreincidentes: "Es un puñetero escándalo"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha manifestado este domingo en las redes sociales su enfado tras conocer que la guardia urbana de la ciudad ha detenido esta madrugada a un delincuente que seguía en la calle pese a tener múltiples antecedentes. "Es un puñetero escándalo", ha dicho en un vídeo en la red 'X'.

La policía local de Badalona ha detenido en la madrugada de este sábado a domingo a un ciudadano de origen bosnio que estaba intentado robar en un coche en el barrio de Sant Roc. "Lo ha reventado", ha dicho el alcalde. Tras identificarlo, los agentes han visto que ya había sido detenido anteriormente en 60 ocasiones.

Albiol se ha preguntado como una persona con estos antecedentes no está en la cárcel. "La gente no entiende como una persona que ha venido de fuera y ha sido detenida en 60 ocasiones por robar está en la calle. Después cuando pasan según qué cosas todos nos alarmamos", ha dicho. Para el alcalde del PP "la gente está indignada y con toda la razón". "No voy a ser yo quien le quite la razón a los ciudadanos", ha concluido.

El concejal popular ha pronosticado que el detenido en seguida volverá a la calle y que "esta noche, mañana o pasado" volverá ser detenido otra vez. "Vamos a seguir trabajando para detener a esta gentuza", ha dicho. También ha lamentado que España es "un auténtico cachondeo en materia de protección" a los delincuentes.

El apunte del alcalde ha generado la felicitación de varios usuarios de 'X', que han aplaudido su posición. Sin embargo, también ha habido quienes le han reprochado que se pronuncie así omitiendo que el PP ha estado en dos ocasiones al frente del Gobierno de España. "Ojalá tú partido hubiese gobernado alguna vez con mayoría absoluta", le ha recordado, con ironía, un miembro de esta red social.

