Pleno en Badalona sobre la seguridad en Sant Joan: Albiol achaca el incremento de incidencias a un “cambio en la cultura” festiva

La pasada noche de Sant Joan sigue de actualidad en Badalona. La ochentena de pequeños incendios de los que tuvieron aviso los bomberos, las 954 llamadas al 112, la pelea con heridos por arma blanca y de fuego tras una multitudinaria fiesta ilegal en Montigalà o la hoguera que quemó en la peana en que descansa la escultura de Anís del Mono provocaron las iras de la oposición, que se pusieron de acuerdo para forzar un Pleno extraordinario en que el gobierno municipal diese explicaciones sobre el operativo de seguridad y tuviese que defender la continuidad del concejal de Seguridad, Juan Manuel Ruiz.

La sesión se ha llevado a cabo este viernes a las ocho de la mañana y las explicaciones del gobierno local no han convencido a la oposición, que tampoco ha podido tirar adelante votación alguna por un defecto de forma en la redacción del orden del día.

La exalcaldesa Sabater ha iniciado la ronda de intervenciones, acusando al alcalde Albiol de estar interesado en "crear el desorden" en la ciudad: "Le gusta el caos porque cuanto peor vaya, a usted le va mejor. Ha instaurado una sensación de inseguridad en la que usted aparece para solucionarla". "Han protagonizado la peor verbena de Sant Joan de la historia de la ciudad por dejadez, falta de planificación y acción". "La dimisión del concejal de Seguridad es irrenunciable".

La presidenta de Badalona En Comú Podem, Aïda Llauradó, ha acusado al gobierno municipal de "mentir" sobre el despliegue policial y ha afeado al alcalde que "después del caos" de la noche publicase en redes sociales que la brigada de limpieza ya estaba trabajando, cuando en barrios como Llefià "fueron las vecinas las que tuvieron que limpiar sus calles días después", porque los operarios no habían pasado aún por ahí. "La noche de Sant Joan es la fotografía más clara de una ciudad sin gobierno". También ha pedido que se les facilite el informe completo de la Guàrdia Urbana de Badalona de aquella noche.

Por su parte, el presidente de ERC Badalona, Àlex Montornès ha procurado en su primera intervención restringirse a la enumeración de las situaciones de inseguridad que se vivieron en la ciudad, para sustentar a través de ellas la petición de dimisión del concejal de Seguridad, Juan Manuel Ruiz: "Estoy seguro que usted le pone interés, ganas y compromiso con la Casa, pero usted es empresario y sabe que a veces las personas no encajan".

El concejal socialista Christian Carneado recordó que Badalona fue este Sant Joan el municipio con más llamadas al 112 "en ratio por habitante" y que, en números absolutos, las llamadas al 112 en la ciudad doblaron a las registradas en Santa Coloma de Gramenet y triplicaron las de Terrassa: "Objetivamente, Badalona fue el peor municipio de Catalunya en materia de seguridad en la verbena", lo que para el edil socialista supone que el dispositivo especial de seguridad fuese y "un verdadero fracaso". Por todo esto, Carneado describe como "solo propaganda" el operativo: "La propaganda no patrulla, no evita incendios, no te devolverá el coche quemado y no limpia las calles a tiempo".

108 agentes, en tres turnos

Todos los representantes de los partidos de la oposición han hecho alusión al número de guardias urbanos que estaban desplegados durante la verbena, y han asegurado que no podía haber más de 28 agentes aquella noche. Las explicaciones del concejal de Seguridad al respecto, sin embargo, han situado en 108 agentes el dispositivo: "Esto es demostrable con la hoja de servicio". Más tarde, durante la réplica del republicano Montornès, esa cifra ha quedado detallada, ya que se refiere al total de agentes que se desplegaron en los tres turnos de que constaba la jornada. De esta manera, el número de agentes desplegados simultáneamente sería de 36 (o 18 binomios).

El concejal Ruiz ha asegurado que la policía actuó esa noche "con responsabilidad". Ha cifrado en 74 las incidencias que cubrieron los agentes de la policía municipal (un 54% más que el año anterior, ha señalado) y ha asegurado que Bombers de la Generalitat "realizó 35 salidas reales", un dato que contrasta con el centenar de intervenciones (alrededor de un 80% a causa de pequeños incendios) que el cuerpo de bomberos detalló a este medio.

Ruiz, que ha relacionado las críticas de la oposición a "una estrategia de desgaste político", ha admitido que durante el año pensarán otras fórmulas para gestionar la seguridad municipal en una noche tan compleja como es la de la verbena de Sant Joan: "Ha habido un cambio en la manera de celebrar Sant Joan de nuestros ciudadanos", ha justificado el concejal.

Las explicaciones del gobierno municipal no han convencido en absoluto a la oposición. Sabater ha asegurado sentirse "muy decepcionada" por una intervención del concejal Ruiz que ha descrito como "no creíble". Llauradó ha lamentado la falta de "una asunción de errores", Carneado ha subrayado que el gobierno municipal es "incapaz de asumir responsabilidades" y el republicano Montornès ha descrito al concejal de Seguridad como un "multirreincidente en no garantizar la seguridad de la ciudad".

Votaciones fallidas

Ha sido el alcalde Albiol el encargado de la última intervención y, por lo tanto, de cerrar el Pleno extraordinario. "Sí, hubo más incidentes que en otros años, y eso no nos gusta, por el cambio de cultura que está habiendo en la ciudad", ha admitido, aunque ha quitado hierro a la situación destacando que no vio "ninguna situación de guerra, ni pánico en las calles, ni la gente pedía ir a los refugios". Para el alcalde, lo ocurrido aquella noche en Badalona responde a una alteración en la forma de vivir la festividad: "Lo que era una tradición, por diferentes circunstancias en el conjunto del territorio, se ha transformado por parte de algunas personas por el modo que tienen de celebrarlo".

El alcalde ha insistido en que se estudiarán medidas especiales de seguridad de cara al año que viene, tendentes sobre todo a "ordenar" la llegada de "miles y miles de personas que vienen a nuestras playas en tren desde Barcelona o L'Hospitalet con mesas, sillas, que después se marchan a las 6 o 7 de la mañana".

La intención de la oposición con la convocatoria del Pleno era la de votar una petición de dimisión del concejal de Seguridad y la convocatoria del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona. La medida jugaba en el plano de lo simbólico, ya que la mayoría absoluta del PP de Albiol haría posible que la oposición ganase tal votación (y, de hacerlo, tampoco es esperable que el alcalde accediese a destituirle). Aún así, ni siquiera se han realizado las votaciones. El motivo, un error de forma en la redacción del orden del día, consistente en que los puntos que servían para pedir votaciones no incluyen la palabra "votar", sino "pedir". Pese a las reiteradas quejas de los concejales de la oposición, sobre todo el socialista Carneado y el republicano Montornès, Albiol no ha accedido y ha dado por finalizada la sesión.