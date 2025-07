Seis de cada diez vecinos de Badalona creen que seguridad y limpieza han mejorado en la ciudad desde la llegada de Albiol

No sorprende que más allá de las preguntas generales sobre la situación de la ciudad y acerca de los problemas más acuciantes en los barrios, el barómetro municipal presentado este jueves por el Ayuntamiento de Badalona repare de manera particular en cuestionar a los vecinos sobre tres de los temas que más preocupan al gobierno Albiol, en el ecuador de su mandato: inseguridad, limpieza y ocupaciones. "Le ponemos especial atención al apoyo social que los vecinos y vecinas dan a las líneas de trabajo que impulsamos desde el gobierno municipal ―ha asegurado el alcalde― nos alienta a seguir en la misma línea".

Los resultados marcan que un 60,5% de los encuestados consideran que ha habido una mejora en la seguridad ciudadana en toda Badalona, ante un 28,4% que no ven ninguna mejora. Los porcentajes bajan si se hace la misma pregunta, pero circunscrita al ámbito del barrio en el que vive el encuestado (un fenómeno, el de una peor concepción de la situación en el barrio respecto a la ciudad, que se repite en todos los apartados). En este caso, los porcentajes se acercan: un 55,7% cree que la seguridad ha mejorado en su barrio, por un 40,1% que considera que no lo ha hecho.

Otro fenómeno que ofrece un análisis más pormenorizado de los datos es el de que, de media, las mujeres tienen una peor concepción que los hombres acerca de los temas sobre los que se le pregunta en la encuesta. En el caso de la seguridad, un 58,7% de mujeres consultadas cree que la seguridad mejoró en la ciudad (por un 62,5% de hombres), por un 28,8 que cree que no (comparado con el 27,9% que también considera que no ha mejorado). En el ámbito del propio barrio, un 54,5% de las mujeres encuestadas sostiene que la seguridad ha mejorado (por un 57,2% de los hombres), y un 41,7% considera que no ha mejorado (38,4%, en el caso de los hombres).

En lo que respecta a la limpieza, la aprobación es algo mayor. Un 65,7% considera que la ciudad está más limpia (67,4% en hombres y 64,1% en mujeres), por un 26,5% que opina lo contrario (25,8% en hombres y 27,2% en mujeres). De nuevo, el resultado empeora si la pregunta se circunscribe al barrio: aquí un 61,6% cree que está más limpio (62,1% en hombres y 60,8% en mujeres) y un 37,3% cree que no (36,7% en hombres, 37,8% en mujeres).

Una ojeada rápida al apartado de respuesta abierta sobre los principales problemas que aquejan al barrio en particular, y a la ciudad en general, demuestra como aquellos elementos que conforman la percepción ciudadana de inseguridad son los que pueblan las diez primeras posiciones. Así, aunque con alguna diferencia en el puesto entre las respuestas referidas al barrio y a la ciudad, se lee que para los vecinos lo más preocupante es la limpieza, la inseguridad, la delincuencia, la inmigración, el incivismo, el mantenimiento de la vía pública o la dejadez del espacio público. Hay que descender hasta la décima posición (en lo que respecta al barrio) y a la sexta (en lo que respecta a la ciudad) para encontrar la respuesta del acceso a la vivienda, o aún más abajo para dar con cuestiones como el transporte público, la pobreza o la falta de servicios públicos.

Si bien hay que llegar al noveno lugar para encontrar la ocupación entre los problemas que afectan al barrio (es el octavo a escala de ciudad), el barómetro destaca que el 65,9% de los encuestados apoya a la gestión del gobierno local contra la ocupación ilegal (67,7% entre los hombres y 64,3% entre las mujeres). En este apartado, el barómetro ofrece respuestas filtradas por los distritos de residencia del encuestado. Es destacable, en este sentido, como el porcentaje de aceptación de las políticas antiocupación del gobierno Albiol decae hasta el 52% en el Districte 1 (el de los barrios del centro de la ciudad, con mayor poder adquisitivo) y se dispara hasta el 76,8% en el Districte 2 (que engloba los más populares barrios de Sant Crist, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Puigfred, La Pau y Montigalà).