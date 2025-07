Albiol desmiente a Paneque y niega que el Ayuntamiento de Badalona pueda avalar créditos a los afectados por el derrumbe mortal

Si este martes la portavoz del Govern y consellera de Habitatge, Sílvia Paneque, instaba al Ayuntamiento de Badalona a avalar créditos del Institut Català de Finances (ICF) para que los vecinos de la isla Canigó puedan costear la necesaria reforma de sus viviendas, este jueves el alcalde Albiol ha asegurado que tal medida es inviable de acuerdo a la legislación, y ha acusado a Paneque de "mala fe" al proponerla: "La consellera sabe perfectamente que eso no se puede hacer".

En la misma línea, Albiol ha lanzado una pregunta retórica: "Si las administraciones pueden avalar, ¿por qué no avala la Generalitat de Catalunya?". Para el alcalde, en síntesis, las palabras de la consellera se deben a un "intento de desviar la atención", y ha vuelto a insistir que la única administración que ha puesto dinero para solucionar la crisis provocada por el derrumbe (que acabó con la vida de tres vecinos del número 9 de la calle Canigó) es el propio Ayuntamiento. Se trata del alrededor de millón de euros que costó el apuntalamiento de más de 300 viviendas, así como la redacción de los proyectos de reforma, entregados hace meses a los vecinos. Monto que el ejecutivo local pagó gracias a una subvención del Àrea Metropolitana de Barcelona.

Además, el líder popular ha asegurado que, tras recibir la propuesta del Govern, intentó comunicarse por teléfono con Paneque, pero no fue posible: "Sigo esperando que me devuelva la llamada, pero quizá no lo hace porque ella misma sabe que su argumentario no se sustenta", ha declarado. Sobre la situación de los vecinos del número 115 de la calle Ausiàs Marc, desalojados este lunes debido a la aparición de nuevas grietas que denotan un "alto riesgo de colapso" del edificio, Albiol ha señalado que algunos de ellos han recibido asistencia habitacional durante tres noches, pero ha subrayado que esa ayuda no puede ser "ilimitada".

Se da el hecho que la casuística que produjo la evacuación del último bloque (el no haber acometido las obras de reforma ni haber retirado los elementos de peso de los áticos) también se da en, al menos, buena parte de la veintena de edificios afectados, en las calles Canigó, Ausiàs Marc y Llefià, según informó el tercer teniente de Alcaldía, Daniel Gracia, en el pleno ordinario del mes de julio. De ser así, no es de extrañar que en las próximas semanas se sucedan más desalojos, ya que aún quedan pisos por revisar.

En todo caso, la posibilidad de que el problema escale y más familias tengan que salir de sus casas no hará variar la postura del ejecutivo Albiol: "Ya no se trata de una situación sobrevenida", ha declarado el alcalde, en alusión a que los vecinos han tenido más de un año para asegurar la estructura de sus bloques. Sobre esto, y teniendo en cuenta que buena parte de los afectados de la isla Canigó vive de alquiler, Albiol ha querido señalar la "irresponsabilidad" de algunos propietarios, a quienes acusa de no haber cumplido durante años la obligación de cuidarse del mantenimiento adecuado de las viviendas.