El gobierno Albiol tumba una moción para subir el sueldo a la plantilla de la televisión y radio públicas de Badalona

El Pleno municipal ordinario del mes de julio del Ayuntamiento de Badalona fue de aquellos que traen consigo pocas aprobaciones de planes o medidas que afecten al día a día de la ciudad, pero sí mucha carga política en forma de propuestas de mociones. La aritmética del pleno es la de la abrumadora mayoría absoluta del PP del alcalde, Xavier Garcia Albiol, que dispone de 18 de los 27 concejales; lo que significa que ninguna moción tirará adelante si el gobierno municipal vota en contra de la misma. Así, de manera análoga a como en la sesión plenaria de este lunes no prosperó una iniciativa en contra de la proliferación de pisos turísticos en la ciudad, tampoco lo hizo la moción de "equiparación salarial" de la plantilla de 'Badalona Comunicació', el ente formado por la televisión y la radio públicas de la ciudad, que exige desde hace seis años un aumento de sus retribuciones que equipare sus salarios a los de otros compañeros de medios de comunicación similares, y que en las últimas semanas han insuflado fuerza a sus reivindicaciones con varios actos de protesta. Aseguran que sus salarios están un 30% por debajo de lo que deberían.

Fue el trabajador Jordi Ribàs quien leyó el cuerpo de la moción, mientras sus compañeros protestaban a las puertas del Ayuntamiento. Recordó que en 2022 el Pleno aprobó por unanimidad otra moción que ya pedía la equiparación salarial, por lo que asumió que, en principio, todos los grupos políticos presentes este lunes seguían de acuerdo con el incremento de las retribuciones, que Ribàs describió como "justo y viable".

La moción de este lunes fue desestimada, pero no de una manera ortodoxa. El gobierno municipal explicó que había leído el dictamen de la propuesta y habían decidido votar en contra, ya que encontraban que el texto tenía "carencias legales", que pidieron, sin éxito, enmendar del escrito para poder darle apoyo. Precisamente ese, el de la "inviabilidad jurídica", ha sido el escollo que el Ayuntamiento ha señalado como mayor obstáculo para responder a las reivindicaciones de los trabajadores, que el gobierno local coincide en señalar como "justas".

Moción in extremis

Así, puesto que no se introdujeron los cambios que el consistorio señalaba, la moción no podía prosperar. En contrapartida, el gobierno local apostó por presentar por la vía de urgencia una moción propia al respecto, con la que obviamente sí estaban de acuerdo en la totalidad de su contenido. Para comprobar que el texto se había presentado a tiempo, la concejala socialista Teresa González pidió al secretario municipal que confirmase a qué hora se había hecho el registro de la moción. El secretario consultó la información y declaró que la entrada del documento había tenido lugar a las 17:55 horas, es decir, a falta de cinco minutos para el comienzo del Pleno.

Fue la tercera teniente de Alcaldía, Rosa del Amo, quien defendió la postura del gobierno municipal durante la sesión plenaria. Remarcó que están "a favor de la equiparación salarial", que no han cambiado de opinión desde que gobiernan la ciudad y que han empezado a buscar alternativas a través de la contratación de un gabinete jurídico que explore las vías a seguir. Sostuvo que el problema radica en "una cuestión de legalidad en materia de presupuestos de empresas públicas, que de no cumplirse, puede tener responsabilidades patrimoniales para los miembros del consejo de administración".

Si bien con el desarrollo de la tarde pareciera que la moción de la oposición sería rechazada y la del gobierno, aprobada gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta Albiol, el ambiente se enrareció a medida que el debate avanzaba, y el alcalde acabó por retirar su propia moción antes siquiera de darle entrada en el orden del día. A cambio ―y remarcando el peligro que podría suponer para el patrimonio de los consejeros del ente (concejales del gobierno y la oposición) aprobar la subida salarial pese a las advertencias―, Albiol puso sobre la mesa otro giro de guion. Se comprometió a que la vicepresidenta del consejo de administración de 'Badalona Comunicació ―la teniente de Alcalde del Amo― se reuniese con los consejeros del ente que pertenecen a la oposición (Fernando Carrera del PSC, Àlex Montornès de ERC y Aïda Llauradó de En Comú Podem), y que solamente ellos votasen a favor del incremento de los sueldos de la plantilla pese a las advertencias de la intervención municipal, asumiendo así los ediles de la oposición la responsabilidad patrimonial personal en caso de producirse alguna irresponsabilidad.

"Voluntad política"

En una entrevista concedida por Albiol la misma mañana del lunes a 'El Món a Rac1', el alcalde había comentado que hace tiempo que ayuntamiento y trabajadores negocian el incremento salarial, que la corporación municipal dispone de suficiente capacidad financiera, pero que, sin embargo, el problema para tirar adelante la medida radica en que "los servicios jurídicos y la intervención no permiten cumplir esta reclamación". Aseguró Albiol que no se trata de "un tema de voluntad política", sino que "es un tema estrictamente técnico", idea en la que insistió durante su intervención posterior en el Pleno.

El argumentario del gobierno Albiol no convenció a la oposición, que le criticó por "escudarse" en la faena de los técnicos municipales, y en especial de la interventora, para "no tener que tomar decisiones que no le apetece mucho tomar", señaló el republicano Àlex Montornès. El socialista Fernando Carrera comentó que "parece que la culpa de que Badalona no funcione es de la intervención municipal", y acusó al gobierno de usar ese 'comodín' "cuando no hay voluntad política para arreglar las cosas", un concepto en el que incidió la exalcaldesa Dolors Sabater, que también afeó al ejecutivo que si el problema radica en la sostenibilidad económica del ente de comunicación local, no aumente el presupuesto del mismo.

La presidenta de Badalona En Comú Podem, Aïda Llauradó, subrayó que el PP votó a favor en su día de un incremento salarial progresivo gracias al cual incluso se llegó a realizar un primer pago a la plantilla. Como ejemplo de una solución rápida, Carrera quiso recordar la contratación del programa de Carles Fuentes 'OpinaCat', que causó polémica local: "Que se encuentre una fórmula tan ágil como los 100.000 euros que se pusieron sobre la mesa para traer el programa del cura", declaró el líder socialista, en alusión a que Fuentes es sacerdote.

Ya en el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria, Montornès lanzó una contrapropuesta a Albiol. Se comprometió a ser vicepresidente de 'Badalona Comunicació' y "asumir toda la responsabilidad legal para hacer posible la equiparación salarial de sus trabajadores". A cambio, eso sí, volvió a pedir la dimisión de la teniente de Alcalde Rosa del Amo. Finalmente, la moción que firmaba toda la oposición fue rechazada, la que presentó el propio PP cinco minutos antes de empezar la sesión fue retirada por el propio gobierno, y la cuestión quedó en un agrio debate abierto entre ejecutivo y oposición, mientras los trabajadores insisten en que la mejora de sus salarios ha de llegar este 2025 "sí o sí".