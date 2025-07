Albiol confirma que se presentará a la alcaldía de Badalona en las próximas elecciones: "Como mínimo, hasta 2031"

Xavier Garcia Albiol volverá a presentarse a la alcaldía de Badalona en las elecciones municipales del 2027. Así lo ha confirmado el líder popular en una entrevista en 'El Món a Rac1' este lunes por la mañana, en que ha hablado del XXI Congreso Nacional del PP, celebrado este fin de semana en Madrid, y que él mismo ha presidido.

"Entré en política porque quería ser alcalde de Badalona, que es mi prioridad y mi mayor ilusión", ha resaltado Albiol, tras responder que "sin ningún tipo de duda" se volverá a presentar a la alcaldía.

El líder popular ha abierto la puerta, eso sí, a que la próxima contienda electoral sea la última a la que se presente: "Mi compromiso de culminación de ciudad son dos mandatos ―ha detallado―. Mi único objetivo, mi prioridad, es poner a Badalona en el lugar que le corresponde, hasta el 2031 como mínimo, si sigo teniendo la confianza de los vecinos de Badalona". Así, a la pregunta directa de si las elecciones del 2027 serán las últimas a la que se presente, Albiol ha respondido que si bien "no se puede decir nunca", cree "que un proyecto de ciudad a ocho años está bien".

Asimismo, Albiol descarta ocupar alguna cartera en un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo: "No, no, no, ni ministro ni nada en el gobierno ―ha negado el alcalde―, aunque tampoco creo que se me plantee". Albiol ha ofrecido una misma respuesta negativa a la posibilidad que Feijóo le pida que encabece las listas del PP al Parlment de Catalunya, como ya hizo en 2017.

Ahora bien, su "compromiso" con la ciudad, ha subrayado el alcalde, "no es incompatible" con su participación en actos del partido como el congreso de este fin de semana: "Si es compatible con la alcaldía de Badalona, yo encantadísimo de poner mi granito de arena".