Badalona aprueba la construcción de las aulas provisionales destinadas al futuro Institut La Riera

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Badalona ha aprobado el proyecto para la construcción de las aulas provisionales destinadas al Institut La Riera en los bajos de los pisos ubicados en el solar de la antigua fábrica Jumberca. El proyecto, que se ha impulsado desde el Servei de Manteniment de edificios e instalaciones municipales, prevé remodelar un espacio de 607 metros cuadrados útiles y supondrá una inversión de un millón de euros que se financiará íntegramente con fondos municipales.

En el nuevo espacio se ubicarán cuatro aulas de grupo, un aula para hacer refuerzo, un aula-taller de dibujo y un aula laboratorio, así como el espacio para la sala de profesores. El proyecto de las aulas se ha hecho teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, e incorpora una instalación fotovoltaica para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria, así como medidas para garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.

"La adecuación de este espacio para hacer aulas es una gran satisfacción porque supone una mejora importante tanto para los alumnos de bachillerato de La Riera como para la organización del profesorado", ha señalado el alcalde Albiol.

El proyecto, a tenor del consistorio, "demuestra el compromiso del gobierno municipal de Badalona con la mejora de los equipamientos públicos". Las obras permitirán que los alumnos de Bachillerato dejen el edificio del Centre Cultural el Carme, donde actualmente reciben clase, y se establezcan en las nuevas y provisionales aulas. Por su parte, los alumnos más jóvenes siguen recibiendo clase en sendos módulos instalados en el parque de Can Solei i Ca l'Arnús.

Tanto los bachilleres como los más jóvenes restan a la espera de su instalación definitiva en la antigua escuela Lola Anglada, donde hace más de diez años que no se llevan a cabo clases. De hecho, este antiguo centro educativo estuvo okupado durante algo más de un año, hasta que la Guàrdia Urbana de Badalona lo desalojó el pasado 9 de enero. Desde entonces, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la delegada del Goven en Barcelona, Pilar Díaz, han visitado el recinto. La primera, el pasado viernes, donde escenificó el apoyo del partido a Albiol, pocas horas después de conocerse su absolución en el 'caso antenas'.

Pilar Díaz, por su parte, se ha desplazado este mismo lunes a Badalona y, en el marco de una visita institucional, ha visitado el Lola Anglada acompañada por el alcalde Albiol. El edil popular ha asegurado haber aprovechado la presencia de Díaz para reclamar los "compromisos históricos" de la Generalitat con el municipio, "entre los cuales se encuentra la construcción del nuevo Institut La Riera". Durante la desokupación de hace dos semanas, el alcalde (que presenció el operativo policial y se encaró con uno de los okupas) aseguró que lo primero que harían, una vez vaciado y asegurado el inmueble, sería "avisar a la Generalitat de que ya hemos tomado control del edificio, para que de una vez por todas asuma el compromiso de hacer las obras necesarias para instalar aquí el instituto".