¿Quién es Bernat Barrachina, el guionista despedido de RTVE por un rótulo sobre el Rey emérito?

Pese a que ya contaba con cerca de 30.000 seguidores en Twitter, la popularidad de Bernat Barrachina se ha disparado a lo largo de las últimas horas después de conocerse que es uno de los trabajadores despedidos de ‘La Hora en la 1’ de RTVE por la publicación del rótulo “Leonor se va de España, como su abuelo”, mientras el programa comentaba la noticia de la marcha de la princesa a Gales para estudiar bachillerato. Por su parte, Barrachina ha publicado un tuit irónico, que ya suma más de 20.000 me gustas y 6.000 retuits, sobre su salida de la cadena: “Me han despedido, como al abuelo de Leonor”, y que ha acompañado de un vídeo del Rey emérito, pidiendo disculpas. Más allá de esta anécdota, el ya ex trabajador de ‘La Hora en la 1’, ha decidido mantener un perfil bajo y no realizar declaraciones sobre su despido para no alimentar la polémica.

Así, decenas de artículos han empezado a llenar redes y buscadores preguntándose quién es Bernat Barrachina, un guionista con una dilatada carrera en el mundo del espectáculo televisivo, donde ha trabajado en programas de éxito de Mediaset o Atresmedia, y que en 2018 dio el salto a la comunicación política de la mano de la sección local del PSC de Badalona.

Barrachina estuvo especialmente vinculado a la figura del entonces alcalde de Badalona, Álex Pastor (PSC), de quien fue responsable de comunicación. Aunque en un inicio sorprendió que alguien llegado del mundo de la televisión se situase como la mano derecha comunicativa del alcalde de una de las principales ciudades de Catalunya, rápidamente se posicionó como una figura clave en las bambalinas de la política badalonesa y como un punto de apoyo para Pastor, con un perfil más nervioso.

En esa etapa, Barrachina era una persona liberada en el ámbito del ya exalcalde, a quien asesoraba en temas de discurso o de comunicación política. Era la persona que siempre le acompañaba a las entrevistas, que le escribía los discursos y le marcaba los eslóganes políticos. Una persona afable que mantenía (y mantiene) conversaciones habituales con los medios a la hora de despachar temas de actualidad de la ciudad. De hecho, varios periodistas vinculados a Badalona le han mostrado su apoyo tras anunciar su despido vía Twitter.

Su perfil siempre ha estado vinculado a cualquier operación política que haya habido en los últimos años en Badalona, no como cargo político pero sí como cargo más comunicativo. Barrachina fue uno de los responsables de que Pastor mantuviera la vara de mando tras las elecciones municipales de 2019 y estuvo en las negociaciones que hubo con Guanyem o ERC antes de la llegada de Albiol de nuevo a la alcaldía, por ejemplo.

Después de una etapa política muy convulsa, en la que se sucedieron la aparatosa salida de Álex Pastor de la alcaldía, tras ser pillado conduciendo ebrio en pleno confinamiento, y de que el PSC perdiera el gobierno de Badalona ante el popular Xavier García Albiol, buscando nuevos retos, partió a Madrid a trabajar en distintos programas. Entre ellos, en la sección de crónica social de ‘La Hora en la 1’, donde desde septiembre formaba parte del equipo de rotulación y guion del programa, tal como él mismo anunció en su día en redes sociales.

