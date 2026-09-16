Sandra Bestraten y Esteve Camps protagonizan la tercera gala de los premios Barcelonina y Barceloní de l'Any

El Palau Robert de Barcelona acoge este miércoles al anochecer la gala de entrega de los premios Barcelonina y Barceloní de l'Any de EL PERIÓDICO, plenamente consolidado en esta tercera edición como pistoletazo de salida del nuevo curso político y económico en la capital catalana, justo una semana antes del inicio de las fiestas de la Mercè. Este 2026 el galardón vuelve a ser paritario y reconoce a Sandra Bestraten, decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), y a Esteve Camps, presidente delegado de la Fundación de la Junta Constructora de la Sagrada Família, por su liderazgo de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y del Año Gaudí. Ambas citas han proyectado al mundo el potencial simbólico y profesional de la capital catalana, con orgullo por el patrimonio y ambición de futuro.

La fiesta reunirá a numerosos invitados de la sociedad civil y las instituciones de Barcelona en un ambiente distendido y jovial. El acto contará con destacados representantes de la sociedad, de la economía, de la cultura y el deporte de la ciudad y de Catalunya, así como a los máximos responsables del grupo Prensa Ibérica, editor de EL PERIÓDICO. Los asistentes llegarán a partir de las 19.30 horas para disfrutar de una velada muy completa. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, más conocidas como las Mamarazzis, presentarán la entrega de premios e introducirán los parlamentos de la gala, que culminará con el tradicional cóctel nocturno.

Este galardón de EL PERIÓDICO vivió su primera edición en 2024, con la vocación de trasladar a la ciudad el espíritu del veterano premio Català de l’Any que organiza cada año este rotativo. El primer homenajeado fue Mateo Valero, por su impulso decisivo al Barcelona Supercomputing Center. El año pasado la iniciativa creció para convertirse en paritaria y los premiados fueron Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, y Ramon Agenjo, directivo de Damm.

La arquitectura, embajadora de Barcelona

Bestraten y Camps han sido elegidos este 2026 a propuesta del comité editorial de EL PERIÓDICO por su labor reciente y su trayectoria. Ella es decana del COAC desde este mismo junio, coincidiendo con la celebración en las Tres Chimeneas del Besòs del Congreso Mundial de Arquitectos. Inicia el mandato, de cuatro años, al frente del colegio como un paso adelante natural tras haber presidido desde 2018 la demarcación de Barcelona del COAC. Tiene 50 años y ha ejercido como arquitecta desde joven y pilota desde el barrio de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat su propio despacho, Bestraten Hormias Arquitectura, junto a su marido Emili Hormias. También ha destacado en la defensa de la vivienda y en el ámbito académico: ha sido docente de la ETSAB-UPC y la UIC, ha presidido la ONG Universidad sin Fronteras, ha formado parte de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC y acaba de publicar una retrospectiva de la vivienda social en Barcelona en el último siglo.

Camps vive un 2026 de gran trascendencia en la Sagrada Família. La basílica ha completado su principal torre, la de Jesús, coronada por una cruz blanca a 172,5 metros, que la convierte en la iglesia más alta del mundo y el techo de Barcelona. Además, fue bendecida por el papa León XIV en una histórica visita a la ciudad el 10 de junio, el mismo día del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Todo un hito para Camps, que impulsa la continuación del templo desde hace 15 años. Durante toda su vida profesional compaginó distintos cargos de responsabilidad en "La Caixa" con proyectos de la Iglesia de Barcelona y del barrio de Gràcia. Estima que se jubilará en 2027, con 80 años, seguramente ya con un nuevo obispo en la ciudad por la también próxima retirada de Joan Josep Omella. Mientras, tiene aún mucho trabajo: dejar encarrilada la construcción de la última fachada del templo, la de la Glòria en la calle Mallorca, y convertir el Fondo de Acción Social creado en 2023 en una gran herramienta de ciudad y de país para financiar proyectos que ayuden a las personas más vulnerables en la Archidiócesis de Barcelona.

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Desde generaciones y trayectorias distintas, la Barcelonina y el Barceloní de l’Any 2026 de EL PERIÓDICO tienen en común su firme compromiso con la capital catalana y ejemplifican el poder transformador que puede tener la arquitectura para afrontar los retos urbanos del siglo XXI. Sandra Bestraten y Esteve Camps representan además el éxito de los dos acontecimientos internacionales que esta primavera han mostrado al mundo la mejor Barcelona y todo el músculo económico, intelectual y social que hay detrás de sus grandes iconos.