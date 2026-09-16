Loquillo, sobre Barcelona: "Me gusta que sea una mezcla, un lugar donde todo el mundo es bien recibido y todo el mundo puede aportar sus culturas y su buen hacer"

Barcelona es una ciudad especial y querida por muchos, incluso por artistas y cantantes, que han dedicado canciones y homenajes inolvidables a un lugar con esencia propia.

Sin embargo, la Barcelona a la que se dirigen no corresponde con la ciudad actual. Al menos, esa es la idea que ha querido transmitir el cantante de rock and roll José María Sanz Beltrán, más conocido por su nombre artístico, Loquillo, que actuaba junto a su banda Los trogloditas.

"Nos hemos olvidado de nuestra propia gente"

El artista, de 65 años, nacido en la capital catalana, ha recorrido las calles de Barcelona para el programa de Jordi Évole 'Lo de Évole', una entrevista donde ha dejado un mensaje claro sobre lo que echa de menos de la esencia de la ciudad: "Nos hemos olvidado de nuestra propia gente, nos hemos olvidado de cuidar el comercio local, del modo de vida local".

En cuanto a su ámbito, la música, también reconoce que ya no hay tantas oportunidades como antes: "Me duele, por ejemplo, que Barcelona cierre los locales de conciertos, donde empiezan las bandas, y que cada día cierre uno. De repente estamos cerrando todos los locales para los grupos y las bandas, no solamente de rock, de pop, de jazz, etcétera. Eso me duele.

Además, añade: "Ya no hay locales donde ves a tus grupos, no hay locales que reivindican la música de su ciudad, la historia de su ciudad, con la historia que tiene. Pienso que no reivindicamos lo suficiente el potencial que tenemos en nuestra casa. El producto local se ve poco por estas calles".

"Barcelona era la ciudad más libre de España"

En este contexto, Loquillo rememora lo que, para él, es la esencia de Barcelona: "En aquella época [década de los 1970], las Ramblas era un hervidero de libertad. Barcelona era la ciudad más libre de España y estaba en conexión directa con Europa".

El cantante catalán cree que era debido a que "en ese momento aún no se había aprobado la Constitución. Había un agujero de reglas, un vacío entre la muerte de Franco y las primeras elecciones". Y añade, para dar énfasis a su opinión: "Yo vivo en esas Ramblas y yo soy hijo de ellas".

Pese a que cree que la capital catalana ha perdido parte de su esencia por culpa del turismo masivo, confiesa que no comulga en absoluto con el movimiento del 'Tourist Go Home' (que puede traducirse como 'Turista, vete a tu casa'), pese a que llenen la ciudad: "¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa? No, en todo caso, lo que sí que me gustaría es que los turistas se encuentren con una ciudad propia, no con franquicias".

Una ciudad que se alimenta

Asimismo, junto al periodista Évole reflexionan sobre el paso del tiempo en una gran ciudad con tanta historia y esencia como Barcelona: "En las imágenes que hemos visto de archivo, se ha visto a un señor que ya a finales de los 70 decía que la Rambla no eran lo que fueron. Puede pasar que de aquí a 50 años alguien recoja este programa y diga: 'Qué auténtica aquella Barcelona'".

De esta forma, el Loquillo revela: "Sí veo en la Barcelona actual algo que me mueve. En mi barrio, el Clot, se asentaron mucho los ciudadanos de otros lugares de España que fueron a buscar trabajo; el barrio era una mezcla de murcianos, aragoneses, andaluces, extremeños... que le daban un gran color al barrio. Y [donde] descubrías 100.000 acentos".

"Ahora, eso se repite de otra manera. Hay gente de todos los lugares de Europa, hay gente del norte de África, hay gente latinoamericana... y eso le está dando el mismo color que hace 60 años, cuando el barrio se transformó. A pesar de que haya muchas voces en contra, esta es una ciudad que se alimenta. Me gusta que Barcelona sea una mezcla, me gusta que Barcelona represente eso: un lugar donde todo el mundo es bien recibido y todo el mundo puede aportar sus culturas y su buen hacer", concluye.