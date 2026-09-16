La Barcelona de Sandra Bestraten y Esteve Camps: de la Marina a Pedralbes y de la creatividad al compromiso social

Los premios Barcelonina y Barceloní de l’Any 2026 de EL PERIÓDICO reconocen este año a dos personalidades estrechamente vinculadas a la arquitectura de la ciudad: Sandra Bestraten, decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), y Esteve Camps, presidente delegado de la Fundación de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Recibirán los galardones este miércoles por la tarde en el Palau Robert, en un acto al que acudirá una nutrida representación de las instituciones, empresas y entidades más destacadas de la ciudad.

Ambos han contribuido decisivamente a la proyección de la ciudad a través de dos eventos internacionales de gran eco, la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y el Año Gaudí. Y ambos comparten también una íntima estima por Barcelona, su ciudad. Por la ciudad tangible de edificios e iconos y por los muchos intangibles que constituyen la barcelonidad actual. Juntos reflexionan sobre las virtudes que han hecho y hacen palanca para el progreso de la capital catalana.

¿Cuáles son sus lugares favoritos de Barcelona, con los que más se identifican?

Esteve Camps: Yo tengo dos lugares preferidos en Barcelona. En primavera y en otoño, la Rambla de Catalunya. Y la plaza del monasterio de Pedralbes, cuando necesito silencio y quietud.

Sandra Bestraten: Yo me quedo con mi barrio, la Marina, y concretamente con dos de sus zonas verdes, los Jardines de los Derechos Humanos y el parque de Can Sabater. Este fue el primer interior de manzana de Barcelona y un espacio donde paso muchos ratos con mi familia. La gran ‘sala de estar’ de Barcelona son sus parques y jardines.

El Barceloní de l'Any 2026, Esteve Camps, presidente delegado de la Fundació Sagrada Família / Zowy Voeten

El galardón lleva por nombre el gentilicio de la capital catalana. ¿Qué significa hoy ser barcelonés, cómo somos?

Sandra Bestraten: Barcelona es una ciudad abierta en muchos sentidos, abierta a los retos, a la creatividad. Y que ha confiado siempre en los arquitectos, ya sea para un proyecto de vivienda o un equipamiento. Es importante que la creatividad sea parte de nuestro ADN y que la construyamos entre todos, no solo los arquitectos, sino toda la ciudadanía. La vocación de belleza también impacta en nuestra felicidad.

Esteve Camps: Yo destacaría que somos acogedores, somos festivos, somos dialogantes y también somos y hemos sido muy sociales, desde la acogida en el siglo XVIII de la inmigración de la Revolución Industrial hasta hoy. O como lo demuestra la fundación del Hospital de Sant Pau gracias a la donación desinteresada de Pau Gil. Hemos sido gente generosa, gente entregada y gente que ama la ciudad.

La Barcelonina de l'Any 2026, Sandra Bestraten, frente al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona / MANU MITRU / EPC

¿Qué es lo que les hace sentir más orgullosos de Barcelona cuando la explican al mundo?

Esteve Camps: La densidad de entidad social por metro cuadrado, somos la ciudad que tiene más de toda España. Esto significa entrega y trabajo por el bien social.

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Sandra Bestraten: Nuestra red social y cultural de entidades, que de alguna manera se manifiesta en la propia ciudad. Gracias a tener toda esta red, por ejemplo, hicimos los Juegos Olímpicos del 92, los Juegos Paralímpicos y que Barcelona apostara a largo plazo por la accesibilidad universal. A día de hoy somos la ciudad más accesible del mundo. El movimiento asociativo mueve la sociedad y a los arquitectos nos da confianza para responder a los retos sociales.