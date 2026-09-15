Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona, en directo: retenciones en la vuelta al trabajo en septiembre

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público en general.

Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

Circulación compleja al suroeste de la capital Las vías de entrada a Barcelona por el sur se ven afectadas por tráfico intenso. La C-31 registra 3,5 kilómetros de retenciones en el Prat de Llobregat; y la C-32 en l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi y Gavà, donde el tramo de circulación intensa puede superar los 4 kilómetros. También se registran afectaciones en la C-33 entre Barcelona-Montcada i Reixac dirección a las rondas.

Un carril cortado en la C-58 La C-58 tiene un carril cortado en la salida desde Barcelona, dirección Sabadell, por un accidente, lo que provoca cierta congestión en el primer tramo de la carretera. También se registran retenciones en la misma vía en la capital del Vallès Occidental y en los tramos entre Barcelona y Montcada i Reixac (sentido Nus Trinitat) y Ripollet (sentido Sabadell).

Se mantiene la congestión en el Área Metropolitana La congestión de primera se mantiene en las carreteras de acceso a Barcelona, aunque con menor intensidad. Por ahora, Trànsit registra retenciones en la circulación en la B-23 en varios puntos: en Sant Feliu de Llobregat, Papiol y Molins de Rei. Estas pueden llegar a los 6 kilómetros como máximo. Otras vías también se ven afectadas todavía. La B-24 tiene circulación intensa en Pallejà y la B-30 registra retenciones entre Barberà del Vallès y Cerdanyola, dirección Girona.

Tráfico complicado en las carreteras metropolitanas La autopista AP-7 entre Papiol y Castellbisbal registra ahora algunas retenciones en la circulación en sentido norte, así como 5 kilómetros de colas en el tramo entre Barberà del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda en sentido sur. La A-2 también se ve afectada desde primera hora por 7 kilómetros de tráfico denso en Sant Feliu de Llobregat sentido norte; y por 3 kilómetros más en Cornellà - Sant Joan Despí, también en sentido Barcelona.

Continúan las retenciones en las rondas barcelonesas Un vehículo averiado en el inicio de la C-58 en Nus Trinitat provoca retenciones en la Ronda Litoral (B-10) desde Sant Adrià en sentido Besòs. En este punto, ahora las retenciones son de 4 kilómetros, y en dirección al Nus Llobregat, pueden llegar a los 10 kilómetros. También hay paradas desde Bon Pastor al Moll de la Fusta de Barcelona, en dirección Llobregat.

Accidente en Riudoms Un accidente en Riudoms (Baix Camp) congestiona la circulación en la T-310. Trànsit redirecciona el tráfico a un paso alternativo y se registran paradas en ambos sentidos de la marcha. En la misma comarca, en les Borges del Camp, unas obras en la calzada provocan retenciones en la N-420 en las dos direcciones.

Demoras en la R2 Sud de Rodalies Rodalies informa de una incidencia en la infraestructura en la estación de Barcelona-Estació de França, lo que afectaría a los trenes de la línea R2 Sud en dirección a Sant Vicenç de Calders. Las demoras pueden llegar a los 20 minutos de retraso.

Dificultades en la Ronda de Dalt Trànsit registra varios kilómetros de circulación congestionada en la B-20 (Ronda de Dalt). Estos se encuentran en dirección al Nus Llobregat y al Nus Trinitat, así como en Santa Coloma de Gramenet, en dirección a Barcelona.

Tráfico en los accesos a la capital La congestión no se limita a los accesos inmediatos a Barcelona. Trànsit también informa de retenciones en la la C-58 entre Terrassa y Sabadell, en sentido Barcelona, y en la B-23 en dos puntos: en el tramo Molins-Esplugues y en Papiol en el enlace con la AP-7. También hay tráfico intenso en la C-32 entre Viladecans y Sant Boi, dirección Barcelona, y en la C-17 en Parets, dirección sur.