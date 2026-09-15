Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaPremios EmmyAlfombra roja EmmyMontoroCoches eléctricosPuig IsdinEntrevista Pedro SánchezShakiraOasis BarcelonaAbuelo pistoleroGabriel JesúsIA
instagramlinkedin

En Directo

Movilidad

Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona, en directo: retenciones en la vuelta al trabajo en septiembre

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell.

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell. / MANU MITRU / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jan Magarolas

Jan Magarolas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público en general.

Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caída del consumo de alcohol golpea a restaurantes y locales de ocio de Barcelona e impulsa cambios
  2. Sant Ildefons, Bellvitge o Casablanca: los barrios del área de Barcelona 'construidos' por extremeños durante décadas
  3. La Sagrada Família sortea 20.000 entradas por la Mercè: cómo conseguirlas
  4. La restauración de Glòries se resiente por las obras en esta zona de Barcelona: 'Hemos tenido una bajada de clientes
  5. Los propietarios de los centros comerciales Illa Diagonal y Màgic Badalona compran un solar para usos hoteleros en Montgat
  6. Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
  7. Los rincones de El Prat de Llobregat que ya están en la historia del cine
  8. Barcelona sólo logra cobrar un 23% del importe de las sanciones por las Zonas de Bajas Emisiones

Menarini, el laboratorio que creó el Enantyum en su planta de Badalona, cumple 65 años

Menarini, el laboratorio que creó el Enantyum en su planta de Badalona, cumple 65 años

Estos son los mejores restaurantes de Barcelona con sabores del Líbano

Estos son los mejores restaurantes de Barcelona con sabores del Líbano

En directo | Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y Catalunya este martes, 15 de septiembre

Sabadell cambiará la gestión de los cargadores eléctricos públicos tras una "incidencia" en dos de ellos

Sabadell cambiará la gestión de los cargadores eléctricos públicos tras una "incidencia" en dos de ellos

Adrià Argemí (Pangea Propulsion) gana el premio al empresario joven del año

Adrià Argemí (Pangea Propulsion) gana el premio al empresario joven del año

Barcelona y TMB constituyen el grupo impulsor del Museo del Transporte Público

Barcelona y TMB constituyen el grupo impulsor del Museo del Transporte Público

Barcelona 'vuelve al cole' con una carencia de ocio educativo infantil en el 30% de los barrios de la ciudad

Barcelona 'vuelve al cole' con una carencia de ocio educativo infantil en el 30% de los barrios de la ciudad

La tuneladora de las obras de la L8 y la 'estación fantasma de Gaudí' se podrán visitar gratis esta semana en Barcelona

La tuneladora de las obras de la L8 y la 'estación fantasma de Gaudí' se podrán visitar gratis esta semana en Barcelona