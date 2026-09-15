Mapa de todos los escenarios de La Mercè 2026: novedades en Glòries, Port Olímpic y Park Güell

Del 23 al 27 de septiembre, Barcelona volverá a celebrar La Mercè con una programación que llenará las calles de música, cultura popular y artes escénicas. La edición de este año reunirá más de un centenar de conciertos gratuitos repartidos en 15 escenarios, además de espectáculos familiares, propuestas del festival Mercè Arts de Carrer (MAC) y el tradicional Piromusical. Como gran novedad, la fiesta incorpora nuevos escenarios como la plaza de las Glòries, la plaza de Sarrià o la plaza Comas, con el objetivo de extender la programación a los diez distritos de la ciudad.

También repite el Park Güell, en el año de su centenario: acogerá por segundo año consecutivo un espectáculo de gran formato. Además, Shanghái será la ciudad invitada de una edición para todos los públicos, que combinará artistas locales con propuestas internacionales y una amplia variedad de estilos musicales, desde el pop y el rock hasta el jazz, el flamenco o la electrónica.

Mapa de visualización

1. Playa del Bogatell

La playa volverá a convertirse en uno de los escenarios más multitudinarios de la Mercè. Frente al Mediterráneo, el espacio reunirá algunos de los nombres más populares de la programación. El viernes pasarán por el escenario Miki Núñez, Nil Moliner y Buhos, mientras que el sábado será el turno de Love of Lesbian, inmerso en la recta final de su gira de despedida, previamente acompañados por Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina y después cerrará el escenario Svetlana. Una combinación de pop, rumba, rock y electrónica que volverá a congregar a miles de personas junto al mar.

2. Teatre Grec

El Teatre Grec volverá a ser uno de los escenarios más especiales de Música Mercè. El emblemático recinto de Montjuïc ofrecerá conciertos con aforo limitado y una programación marcada por la calidad artística. Entre los nombres más destacados figuran la portuguesa Luísa Sobral, el cantautor Nacho Vegas y la banda madrileña La Paloma, además de las propuestas internacionales que completarán la programación durante el fin de semana.

3. Ciutat Vella

El centro histórico volverá a concentrar buena parte de la actividad musical de la Mercè gracias a cinco escenarios repartidos por sus calles y plazas. La Plaza de Catalunya volverá a ser uno de los principales espacios del BAM con conciertos de pop, rock, electrónica y música internacional. Muy cerca, la Rambla del Raval reunirá propuestas que irán del punk al soul, el rap, el afropop o la electrónica, mientras que el Moll de la Fusta apostará por sonidos electrónicos y artistas alternativos junto al mar. La avenida de la Catedral combinará flamenco, música internacional y la producción propia La Barcelona flamenca, además de conciertos vinculados a la ciudad invitada, Shanghái. El recorrido se completa con la plaza de Sant Jaume, escenario habitual de propuestas de cultura popular y música tradicional durante las fiestas.

4. Jardines del Doctor Pla i Armengol

Los Jardines del Doctor Pla i Armengol volverán a ofrecer una programación más pausada, centrada en el jazz, las músicas del mundo y las propuestas experimentales. El miércoles 23 será uno de los días más destacados con la actuación del Shanghai Restoration Project, que fusiona sonidos orientales y occidentales junto a músicos de la escena barcelonesa, además de la Jazz Band Shanghai, en una jornada marcada por el protagonismo de la ciudad invitada de esta edición. La programación concluirá el domingo 27, cuando el Conservatori del Liceu ofrecerá un concierto al mediodía.

5. Avenida Maria Cristina

La avenida situada a los pies de Montjuïc volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro para el público más joven. El viernes, el escenario de RAC105 reunirá a artistas como Els Amics de les Arts, Els Catarres y Terapia de Shock, mientras que el sábado Europa FM tomará el relevo con Paula Koops, Leire Martínez y un artista sorpresa que todavía no se ha desvelado. Un espacio pensado para congregar a miles de personas al ritmo del pop y el rock nacional.

6. Sant Andreu

El distrito volverá a ser uno de los grandes referentes del BAM gracias a los escenarios de Fabra i Coats, la plaza de Can Fabra y el Ateneu L'Harmonia. Los tres espacios acogerán durante el fin de semana la programación de Acció Cultura Viva, con una clara apuesta por artistas emergentes, propuestas independientes y nuevos talentos de la escena musical, consolidando Sant Andreu como uno de los grandes polos culturales de la Mercè.

7. Nou Barris

La Mercè volverá a tener una importante presencia en Nou Barris gracias a la programación de la plaça Major, donde actuarán la Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, la OBC, la Banda Municipal de Barcelona y diferentes formaciones musicales durante las fiestas. Un escenario que acerca la programación cultural a uno de los distritos con mayor tradición participativa de la ciudad.

Noticias relacionadas

8. Parc de la Ciutadella

El Parc de la Ciutadella volverá a combinar naturaleza, gastronomía y música en una de las propuestas más familiares de la Mercè. El espacio Terra i Gust reunirá conciertos durante todo el fin de semana, mientras que el parque acogerá actividades pensadas para disfrutar de las fiestas en un entorno verde y alejado del bullicio de los grandes escenarios.