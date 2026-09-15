Junts se queda sin concejales en Sabadell tras pasar sus dos representantes a ser no adscritos

Junts se quedará sin representación propia en el Ayuntamiento de Sabadell después de que sus dos concejales, Lluís Matas y Katia Botta, pasen a tener la condición de no adscritos. El cambio se hará efectivo después de que la justicia haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por ambos ediles contra su expulsión del partido, acordada el pasado mes de julio.

Matas y Botta mantendrán sus actas y podrán seguir participando y votando en el pleno municipal, aunque ya desvinculados de Junts. De este modo, el consistorio sabadellense pasará a contar con tres concejales no adscritos. El tercero es Gabriel Fernàndez, que fue candidato de ERC a la alcaldía en las elecciones municipales de 2023 y que concurrirá a los comicios de 2027 al frente de un nuevo espacio político al que también se ha incorporado Junts.

La situación de Matas y Botta es el último episodio de una crisis interna que se remonta a finales de 2025. En noviembre de ese año, la militancia de Junts en Sabadell votó en una consulta interna romper el pacto de gobierno con el PSC. La propuesta se impuso con el 54,39% de los votos.

La dirección del partido defendió entonces que el resultado de la consulta era vinculante y debía ser acatado tanto por la ejecutiva local como por el grupo municipal. Matas y Botta cuestionaron la decisión y mostraron públicamente su malestar con lo que consideraban una “deriva” de la formación.

Días después, Matas denunció supuestas “irregularidades” en la votación interna. Pese a las discrepancias, a principios de diciembre se hizo efectiva la salida de Junts del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa socialista Marta Farrés.

La disputa por las actas

El conflicto se agravó meses después. A finales de marzo, Junts pidió formalmente a Matas y Botta que renunciaran a sus actas de concejal. Los dos ediles rechazaron hacerlo y llegaron a advertir al secretario general del partido, Jordi Turull, y a otros dirigentes de la formación de que podrían presentar una querella por esa petición.

En abril, Junts suspendió temporalmente de militancia a ambos representantes. El expediente disciplinario continuó su tramitación hasta que, en julio, el partido acordó finalmente su expulsión.

Matas y Botta recurrieron la decisión y solicitaron medidas cautelares para frenar sus efectos, pero la justicia no las admitió. La resolución fue comunicada a las partes a principios de septiembre.

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Superado ese trámite judicial, el Ayuntamiento de Sabadell prevé formalizar en el próximo pleno municipal el paso de ambos ediles al grupo de concejales no adscritos.