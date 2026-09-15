Mantienen sus actas
Junts se queda sin concejales en Sabadell tras pasar sus dos representantes a ser no adscritos
Lluís Matas y Katia Botta fueron expulsados del partido en julio después de negarse a entregar sus actas de concejal
Junts per Sabadell expulsa a dos concejales por negarse a dejar sus cargos
Junts se quedará sin representación propia en el Ayuntamiento de Sabadell después de que sus dos concejales, Lluís Matas y Katia Botta, pasen a tener la condición de no adscritos. El cambio se hará efectivo después de que la justicia haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por ambos ediles contra su expulsión del partido, acordada el pasado mes de julio.
Matas y Botta mantendrán sus actas y podrán seguir participando y votando en el pleno municipal, aunque ya desvinculados de Junts. De este modo, el consistorio sabadellense pasará a contar con tres concejales no adscritos. El tercero es Gabriel Fernàndez, que fue candidato de ERC a la alcaldía en las elecciones municipales de 2023 y que concurrirá a los comicios de 2027 al frente de un nuevo espacio político al que también se ha incorporado Junts.
La situación de Matas y Botta es el último episodio de una crisis interna que se remonta a finales de 2025. En noviembre de ese año, la militancia de Junts en Sabadell votó en una consulta interna romper el pacto de gobierno con el PSC. La propuesta se impuso con el 54,39% de los votos.
La dirección del partido defendió entonces que el resultado de la consulta era vinculante y debía ser acatado tanto por la ejecutiva local como por el grupo municipal. Matas y Botta cuestionaron la decisión y mostraron públicamente su malestar con lo que consideraban una “deriva” de la formación.
Días después, Matas denunció supuestas “irregularidades” en la votación interna. Pese a las discrepancias, a principios de diciembre se hizo efectiva la salida de Junts del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa socialista Marta Farrés.
La disputa por las actas
El conflicto se agravó meses después. A finales de marzo, Junts pidió formalmente a Matas y Botta que renunciaran a sus actas de concejal. Los dos ediles rechazaron hacerlo y llegaron a advertir al secretario general del partido, Jordi Turull, y a otros dirigentes de la formación de que podrían presentar una querella por esa petición.
En abril, Junts suspendió temporalmente de militancia a ambos representantes. El expediente disciplinario continuó su tramitación hasta que, en julio, el partido acordó finalmente su expulsión.
Matas y Botta recurrieron la decisión y solicitaron medidas cautelares para frenar sus efectos, pero la justicia no las admitió. La resolución fue comunicada a las partes a principios de septiembre.
Superado ese trámite judicial, el Ayuntamiento de Sabadell prevé formalizar en el próximo pleno municipal el paso de ambos ediles al grupo de concejales no adscritos.
- La caída del consumo de alcohol golpea a restaurantes y locales de ocio de Barcelona e impulsa cambios
- Sant Ildefons, Bellvitge o Casablanca: los barrios del área de Barcelona 'construidos' por extremeños durante décadas
- La Sagrada Família sortea 20.000 entradas por la Mercè: cómo conseguirlas
- La restauración de Glòries se resiente por las obras en esta zona de Barcelona: 'Hemos tenido una bajada de clientes
- Los propietarios de los centros comerciales Illa Diagonal y Màgic Badalona compran un solar para usos hoteleros en Montgat
- Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
- Los rincones de El Prat de Llobregat que ya están en la historia del cine
- Barcelona sólo logra cobrar un 23% del importe de las sanciones por las Zonas de Bajas Emisiones