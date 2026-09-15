Los Mossos concluyen que el gran incendio de agosto en Collserola fue provocado y siguen buscando a su autor

El incendio que se declaró el pasado 25 de agosto en un tramo de la sierra de Collserola perteneciente a Barcelona quemó 56,9 hectáreas, la mayor extensión calcinada en el parque natural desde 1994. Los Mossos d’Esquadra y los Agents Rurals se hicieron cargo de la investigación del siniestro, que obligó a ordenar el confinamiento de los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana durante la tarde en que el fuego se desató y desalojar preventivamente a 35 vecinos. Los Mossos, que siguen escrutando en los hechos, han concluido que las llamas no prendieron por una causa fortuita; al contrario, dan por seguro que se originaron por una acción humana. Lo que todavía queda por determinar es quién ocasionó el fuego y si lo hizo con premeditación o fue resultado de un descuido.

Al respecto, la policía informa de que sigue sin haberse detenido a un sospechoso al que se impute el incendio, que se inició en un tramo asfaltado y accesible en la carretera alta de Roquetes. La Guardia Urbana detuvo a un hombre el 26 de agosto, acusado de quemar contenedores en el barrio de la Prosperitat, a unos 2,5 kilómetros de distancia del lugar donde se originaron las llamas. Los Mossos incluyeron al arrestado entre otras personas con antecedentes por prender fuego de forma deliberada a las que ha considerado como sospechosas de haber provocado el fuego.

No obstante, el cuerpo asegura que no ha identificado aún al causante. El incendiario de los contenedores se le imputa un supuesto delito de daños, limitado a la quema de depósitos de basura. Quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición de la plaza en funciones de guardia de detenidos 1 de Barcelona y acogerse a su derecho de no declarar.

Un motorista circula junto a unos terrenos de Collserola quemados por el incendio iniciado el pasado 25 de agosto, en Barcelona. / MANU MITRU

Hipótesis descartada

En ese sentido, los Mossos explican que las pesquisas siguen abiertas y practican diversas diligencias para descubrir al autor y las causas del incendio. La policía indica que, por ahora, no puede precisar si el fuego fue intencionado o si empezó por una negligencia.

En cualquier caso, los Mossos sí descartan la hipótesis de una causa accidental. Añaden que, por el momento, el origen del fuego no se puede atribuir a una persona en concreto. Los agentes están a la espera de que fructifiquen distintas indagaciones para esclarecer cómo comenzaron las llamas. Despejar si el monte ardió por una voluntad preconcebida o lo hizo por una negligencia será clave para concretar la petición de pena que pudiera solicitarse para el procesado en un juicio. El Código Penal prevé más años de prisión para el responsable de un delito premeditado que para quien cometa una imprudencia grave.

El último gran incendio en Collserola se expandió rápidamente, alcanzando 53 hectáreas de Barcelona y otras tres de Montcada i Reixac. Las llamas amenazaron a viviendas enclavadas en el macizo, hasta que se dieron por estabilizadas durante la noche del 25 al 26 de agosto. El fuego se controló en la tarde del día 26, pero no se extinguió del todo hasta el 31 de agosto. A raíz de ese último siniestro, el Consorcio del Parque Natural de Collserola se plantea cortar árboles y matorrales en Barcelona para prevenir que un nuevo incendio virulento vuelva a cruzar la cresta de la sierra y penetre en la cara norte del macizo, que concentra el grueso de la zona boscosa.