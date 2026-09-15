El Festival de Circo de Terrassa regresa este fin de semana con una veintena de compañías

El Festival de Circo de Terrassa regresa este fin de semana a la ciudad con una veintena de compañías procedentes de países como Chile o Argentina, así como de distintos puntos del Estado español y de Cataluña. Organizada por la asociación Tub d'Assaig, la cita tiene la voluntad de ofrecer propuestas de circo para todos los públicos, con una mirada contemporánea y con el objetivo de que todo el mundo pueda seguir el hilo de las producciones. El festival arrancará oficialmente este jueves con la propuesta 'Tros', de la compañía Sputniks, en la Gradeta del Tub d'Assaig, y se prolongará hasta el domingo. Como novedad, este año abandona el barrio de la Maurina para concentrar el grueso de las actividades en torno al antiguo pueblo de Sant Pere.

El festival traslada su actividad y, con este cambio, incorpora también la programación de espectáculos de pago a precios populares para poder sostener el coste de los montajes. "Tendremos una veintena de artistas globales con doce espectáculos diferentes, procedentes de Chile, Argentina, Cataluña, Aragón o Andalucía", explica Albert Fernàndez, miembro de la organización.

La propuesta contempla una programación dirigida a todos los públicos, con la finalidad de llegar al mayor número de personas posible. "La mirada es contemporánea y no tan clásica como la de los circos tradicionales; nos gusta que tenga una raíz tradicional, con personajes marcados con los que el público pueda seguir el hilo de las creaciones", ha añadido.

Semana de circo

La cita se ha presentado este martes en el Mercat de la Independència, con un aperitivo a cargo de la compañía Circ La Tête y una propuesta de acrobacias, payasos y equilibrios para dar la bienvenida al festival. Sin embargo, no será hasta el jueves cuando arranquen los platos fuertes, con un primer encuentro por la mañana en el local de la Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, donde se celebrará el taller participativo 'Teixint memòries', organizado por la Cia IF Circus, y en el que se creará un conjunto de cuerdas que se utilizarán en un espectáculo del domingo.

La inauguración del festival será a las 20:00 h, con la Cia Sputniks, que presentará su espectáculo 'Tros' en la Gradeta del Tub d'Assaig, una reflexión poética y humorística sobre la condición humana. Ya el viernes, a las 18:00 h en la Zona Carpa, Circ La Tête ofrecerá la comedia circense 'Les Noces de Títuro'. A las 19:00 h, bajo el Pont Blau, la Cia Circ Vermut pondrá en escena 'La Paradeta', un formato familiar que mezcla malabares, mástil chino y humor.

Más tarde, a las 20:30 h, la Plaça Rector Homs acogerá 'Ruta', de la Cia Capicua, y a las 21:30 h, la Plaça Font del Comú será el punto de encuentro del talento joven con 'Poti-poti emergent', donde actuarán Luana Flores, Julián Lafuente y la Cia Sobretaula. La jornada se cerrará a las 23:00 h en la Zona Carpa con el ilusionismo y la magia familiar del Mago Manu y su 'Mago Manu Show'.

El sábado se llevarán a cabo los 'Tallers de Circ' de la mano de Tub d'Assaig y la instalación participativa 'El minigolf', de Mumusic Circus, en el patio de la escuela del barrio. Por la tarde, Circ La Tête ofrecerá dos funciones de 'Les Noces de Títuro' en la Zona Carpa, mientras que Duo Laos presentará el espectáculo 'Espai Vital' en las Esglésies de Sant Pere. A las 19:00 h, Duo x Caso llevará 'La Clessidra' al Pati del Col·legi.

A las 20:30 h, en la Plaça Rector Homs, se representará la 'Gran Gala del Festival!', con las actuaciones de Mari i Arnaud, Paula Jirkal, Duo Fire, Trucos Locos, Yldor Llach y Mireia Sala, y la música en directo de Los Circonautas. La noche culminará a las 22:30 h con una nueva función del 'Mago Manu Show' en la carpa de Circ La Tête.

De cara al domingo, último día del festival, entre las 10:30 h y las 12:00 h, en el Pati del Col·legi, se repetirán los talleres y el minigolf del sábado, y a las 12:30 h la Cia IF Circus pondrá en escena 'Melic' en la Gradeta del Tub d'Assaig. A las 17:00 h se celebrará la última función de 'Les Noces de Títuro', y a las 18:00 h la Cia La Nördika presentará la extravagante propuesta 'Tres Tristes Trolls' en las Esglésies de Sant Pere.

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El broche final del festival será a las 19:00 h, cuando la Cia Flying Pikmis cerrará la cita en la Plaça Rector Homs con el espectáculo acrobático 'Eh?!'.