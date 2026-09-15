La huelga de las bibliotecas en Barcelona se enreda en el juzgado a la espera de retomarse las negociaciones

La huelga de las bibliotecas públicas de Barcelona, declarada desde mayo pasado, continúa sin visos de una solución inminente. Los convocantes del paro -los sindicatos CGT y la Intersindical- y el Ayuntamiento de Barcelona mantienen las discrepancias tras retomarse las protestas este septiembre. En los últimos días, la CGT y la Intersindical han presentado una demanda contra el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona en los juzgados sociales, en la que acusan al organismo integrado por el consistorio y la Diputación de haber eliminado derechos laborales y sindicales durante el conflicto laboral. Las partes mantuvieron las divergencias en un reciente acto de conciliación. Según los representantes sindicales, se ha fijado un juicio para 27 de junio de 2027 para dirimirlas. Mientras tanto, el gobierno municipal reitera que está predispuesto a alcanzar un acuerdo y busca una fecha para retomar las negociaciones.

El pulso originado por la tentativa de que el 25% del personal que permanece bajo las condiciones laborales de la Diputación pasen a regirse por el convenio del ayuntamiento ha vuelto a relucir este martes. Ha sido durante la comisión municipal de derechos sociales, en la que el concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha comparecido a petición de ERC. El socialista ha sostenido que la negociación continúa “con desavenencias” y ha defendido que las propuestas del ayuntamiento a la representación de la plantilla son “viables, sólidas y ecuánimes”. “Es un punto de salida que debería servir para acabar las negociaciones a fin de bien para todas las partes implicadas”, ha postulado.

En cambio, CGT y la Intersindical han advertido que las conversaciones están estancadas desde que el último encuentro tuviera lugar el 13 de junio, sin que llegase a buen puerto. Asimismo, la oposición ha urgido soluciones. “No avanza la negociación, sino el conflicto, el camino no es el adecuado para llegar a una solución”, ha observado Jordi Castellana (ERC). Junts ha echado en falta “liderazgo político”, Barcelona en Comú ha rogado más “esfuerzo” al ejecutivo del PSC y el PP, que actúe con “urgencia”.

Marcé ha comentado que se han celebrado “13 reuniones” desde febrero con los sindicatos para buscar una entente. Ha explicado que el ayuntamiento ofrece extender la jornada de 35 horas semanales a los 482 empleados del servicio de bibliotecas; clasificar como funcionarios a toda la plantilla para brindarles “mejoras adicionales desde el punto de vista social, seguridad laboral, conciliación, promoción interna, así como mejoras retributivas a corto y medio plazo”; un nuevo modelo horario con turno de mañana o tarde, con una jornada de horario partido de ocho horas y media, y un aumento salarial para los técnicos bibliotecarios.

Posturas alejadas

La exposición de propuestas no ha resultado novedosa para el comité de huelga. “Es lo mismo que repiten desde hace meses”, han reprochado Irene Lameiro, delegada de la CGT, y Montse Serra, presidenta del comité de empresa y delegada de la Intersindical. “Hay unas demandas básicas que hace la plantilla, que viene de la asamblea y no de los sindicatos, pero no se quieren atender, son solo palabras para quedar bien, alargando el conflicto y trabajando para el desgaste y la tergiversación”, han criticado.

Marcé ha manifestado la “total voluntad del ayuntamiento para llegar a un acuerdo para normalizar el servicio bibliotecario”. Ha añadido que “las negociaciones tienen margen de maniobra y discusión pero es necesario que las partes entiendan cuál es el punto de partida desde el cuál se puede negociar”.

Por su lado, Lameiro ha sostenido que la oferta del ayuntamiento de subir un 8% el sueldo del personal ahora dependiente de la Diputación no incrementará el poder adquisitivo, “sino que compensará lo que se pierde por otro lado”. Además, Serra ha urgido a que se convoque ya a los sindicatos para negociar otra vez. “No ha habido aproximación desde que lo pedimos el 1 de septiembre y el acto de conciliación no sirvió para nada”, avisan los sindicatos.

Fuentes del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona señalan que se busca una fecha para citarse próximamente con los convocantes de la huelga. Remarcan que se parte de una situación “compleja”, al no negociarse un nuevo convenio, sino la adhesión de parte de la plantilla a las condiciones laborales del ayuntamiento. Subrayan que ese es el marco normativo y presupuestario al que hay que ceñirse y que los sindicatos han planteado reivindicaciones fuera de lo que contempla el convenio municipal.

En cualquier caso, afirman que la administración ha ido acercando posturas con las reclamaciones y que, desde julio, se trata la cuestión también en la mesa general de negociación del ayuntamiento, el principal órgano de diálogo entre el consistorio y los sindicatos. “Buscamos todas las vías posibles para llegar a un acuerdo”, han concluido.