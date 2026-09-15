Barcelona da luz verde al traslado del centro de emergencias a les Tres Xemeneies del Paral·lel

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde este martes a que el Centro de Coordinación Operativa y de Emergencias (CECOR) se traslade del complejo de la Fira en Montjuïc a las Tres Xemeneies del Paral·lel. Todos los partidos (PSC, Junts, Barcelona en Comú, ERC y PP) han votado a favor en la comisión municipal de urbanismo, mientras que Vox se ha abstenido. Se estima que las obras para que el edificio Llac de las Tres Xemeneies se adapte para que lo compartan la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, los Bomberos de Barcelona y el Sistema d’Emergències Mèdiques costarán 23,15 millones de euros. La inversión para adaptar el inmueble sumará otros conceptos para elevarse hasta los 36,6 millones de euros que se presupuestan.

El gobierno municipal expuso en julio que confía en que los trabajos empiecen a comienzos de 2027 y estén acabados a finales de 2028. “Es un proyecto estratégico para Barcelona”, ha comentado la teniente de Urbanismo, Laia Bonet. La socialista ha recordado que la remodelación de la histórica fábrica eléctrica del Poble-sec -en desuso desde 2012- se desencalló en el mandato pasado, bajo la alcaldía de Ada Colau. Por entonces, se acordó con el propietario, la inmobiliaria Conren Tramway, que explotase parte de las instalaciones como oficinas a cambio de ceder espacio para servicios públicos.

“Permite transformar un edificio privado en una infraestructura pública al servicio de toda la ciudadanía, un nuevo centro neurálgico de las emergencias”, ha destacado Bonet. La concejala ha remarcado que, al mismo tiempo, la operación liberará la actual sede del CECOR en la calle Lleida. Ese inmueble forma parte de la pastilla en que se contemplan derribos y remodelaciones para levantar viviendas y equipamientos públicos. Aparte, ha añadido que las nuevas instalaciones conllevarán un “salto cualitativo” para atender las emergencias en la ciudad. En paralelo, Conren Tramway empezó meses atrás las obras para acondicionar el edificio principal como oficinas de alto nivel en 22.500 metros cuadrados.

La oposición no ha puesto reparos al proyecto, si bien ha reclamado evitar que los costes se encarezcan o se retrasen los plazos de construcción. Damià Calvet (Junts) ha observado que el coste es “considerable”. Lucía Martín (Barcelona en Comú) ha pronosticado que el CECOR no estará en marcha hasta “2029 o 2030” y que, de rebote, se retrasará la construcción de los pisos públicos que han de alzarse en la Fira. Eva Baró (ERC) ha pedido unas dependencias “a la altura de los retos actuales, en que se han de gestionar cada vez más situaciones complejas, emergencias climáticas y riesgos tecnológicos”. El PP se ha mostrado a favor, aunque ha avisado que no se han recogido observaciones que figuran en los informes técnicos, mientras Vox se ha abstenido al juzgar que la zona es vulnerable frente al riesgo de inundabilidad.

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Por otro lado, el ayuntamiento también ha aprobado la reforma del equipamiento de Can Felipa, en Poblenou. Se creará una nueva piscina y se presupuesta en 23,38 millones de euros. El consistorio calcula que las obras se alarguen unos 30 meses, para que los trabajos comiencen en invierno y se ponga en marcha en el verano de 2029. La oposición ha votado a favor, si bien Junts ha instado al gobierno del PSC que se dé respuesta a las demandas vecinales para asegurar la reubicación del centro cívico que ahora las dependencias albergan.