Badia reclama a la Generalitat dejar de ser una ciudad de vivienda protegida

Durante medio siglo, Badia del Vallès fue una ciudad en la que todas las Viviendas eran de Protección Oficial (VPO). No había mercado libre. Ahora, 50 años después de su nacimiento, el Ayuntamiento pide precisamente que las últimas 1.216 viviendas que continúan siendo VPO dejen de serlo. Una paradoja que resume buena parte del momento que vive el municipio más joven de Catalunya: Badia quiere dejar atrás algunas de las singularidades con las que nació para decidir cómo quiere ser durante los próximos años.

El Ayuntamiento ha presentado alegaciones contra la decisión de la Generalitat de seguir considerando Badia como zona de mercado residencial tensionado, prevista para aquellos municipios donde el acceso a la vivienda presenta especiales dificultades y que permite aplicar medidas para contener los precios del alquiler. El consistorio reclama salir de esta clasificación para que todas las viviendas sean libres.

La reclamación pone negro sobre blanco una pregunta que hace meses que circula entre sus bloques: “¿Por qué yo sí y mi vecino no?”. Porque en Badia las distancias son pequeñas. Muy pequeñas. En menos de un kilómetro cuadrado hay propietarios que pueden vender o alquilar su piso en el mercado libre y otros, incluso a pocos metros, cuya vivienda continúa sujeta a las limitaciones de la protección oficial. Y precisamente esa excepcionalidad es el principal argumento del Ayuntamiento.

Una ciudad construida de una sola vez

Para entenderlo hay que entender Badia. La ciudad nació en 1975, en los últimos meses del franquismo, concebida como una enorme operación residencial para alojar a funcionarios y, sobre todo, a miles de familias trabajadoras llegadas de diferentes puntos de España. En muy poco tiempo se levantaron alrededor de 5.400 viviendas, todas ellas protegidas.

Badia fue, de hecho, el único municipio de España levantado con el 100% de sus viviendas bajo régimen de protección oficial. Y esa no fue su única singularidad constructiva. El amianto, material tóxico que se dejó de comercializar en 2002, se utilizó de forma generalizada en sus bloques. El mapa elaborado para abordar el problema constató que el 100% de los edificios privados de la ciudad se construyeron con elementos visibles de este material y que no existe otro municipio del Estado con una problemática de esa dimensión.

Las viviendas, sin embargo, tenían fecha de caducidad como VPO. Al cumplirse los 50 años de protección debían poder pasar al mercado libre. Así ocurrió en 2023 con 4.156 pisos de la primera promoción. La segunda gran tanda, formada por los 1.216 pisos calificados en 1976, tenía que recorrer el mismo camino este año. Pero entre una fecha y otra cambiaron las reglas.

La declaración de Badia como zona de mercado residencial tensionado en 2024 y la normativa aprobada posteriormente han provocado que esas 1.216 viviendas mantengan su protección. Mientras continúe vigente la declaración de zona tensionada, también se prolonga la calificación de VPO que pesa sobre esos pisos.

El consistorio considera que la Generalitat no debería prorrogar automáticamente la declaración, sino estudiar si continúan produciéndose las circunstancias que llevaron a adoptarla inicialmente. La normativa obliga a analizar aspectos como la renta familiar, el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda, la demanda y las particularidades sociales, económicas, territoriales y residenciales de cada municipio.

La liberalización como oportunidad para cambiar Badia

Pero detrás de la batalla jurídica hay algo más. La liberalización de las viviendas formaba parte de una transformación mucho mayor que Badia lleva años preparando. El Ayuntamiento veía el final de la protección oficial como una oportunidad para ganar movilidad residencial, atraer población joven y rejuvenecer una ciudad que ha ido perdiendo habitantes. Durante décadas, el propio modelo que permitió ofrecer vivienda asequible a miles de familias también hizo difícil que sus hijos pudieran emanciparse dentro del municipio o que llegaran nuevos perfiles de residentes. Y ahí aparece una de las grandes apuestas de futuro: la Universitat Autònoma de Barcelona.

Badia quiere aprovechar su proximidad al campus para dejar de ser vista como una ciudad dormitorio y convertirse progresivamente en un distrito universitario, con vivienda y servicios capaces de atraer a estudiantes, investigadores y jóvenes. El Ayuntamiento ya trabaja en su primera expansión urbana en medio siglo con esa mirada puesta en la comunidad universitaria.

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Ese deseo de abrir una nueva etapa, sin embargo, también despierta recelos sobre cómo debe evolucionar el parque residencial. Frente a los propietarios, y el Ayuntamiento, que quieren que los últimos pisos pierdan finalmente la protección, la Asociación de Vecinos ha defendido mantener su carácter social y ha alertado del riesgo de que una liberalización completa facilite la entrada de inversores y procesos especulativos en una ciudad nacida precisamente para alojar a la clase trabajadora.