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Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y el resto de Catalunya, en directo

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell.

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell. / MANU MITRU / EPC

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Gisela Macedo

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Barcelona
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EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público en general.

Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

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