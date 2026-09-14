Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y el resto de Catalunya, en directo

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público en general.

Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

Demoras de unos 30 minutos de media por una incidencia técnica en un tren en la R4 de Rodalies En la R4 de Rodalies, se están registrando demoras de unos 30 minutos de media por una incidencia técnica en un tren.

Incidencias en la L1y la L2 del metro En la red de metro, los convoyes de la L2 no se paran en la estación de Clot por una incidencia técnica y en la L1 no hay servicio entre Florida y Plaça de Sants y entre Universitat y La Sagrera.

Colas de 8 kilómetros en la Ronda de Dalt Este lunes por la mañana se están registrando las habituales retenciones en los accesos a Barcelona, con especial mención para la Ronda de Dalt, en sentido al Nus del Llobregat, que acumula 8 kilómetros de colas.

Últimas horas de la operación retorno La operación retorno encara su tramo final. Trànsit mantiene el dispositivo especial para gestionar posibles incidencias y recomienda no bajar la guardia, especialmente en los desplazamientos de regreso desde las zonas costeras y turísticas.

Unos 201.300 vehículos han vuelto al área de Barcelona hasta este domingo por la tarde, un 77% de los previstos Un total de 201.319 vehículos habían vuelto al área metropolitana de Barcelona este domingo por la tarde, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT). Se trata de un 77% de los 260.000 previstos en la operación retorno del puente de la Diada. Las principales retenciones se han registrado en la AP-7 sur, la C-16 y la N-260. Poco antes de las 20.30 horas, la AP-7 registraba 5,5 kilómetros de retenciones entre l'Ametlla de Mar y l'Ampolla y también cinco más entre el Vendrell y Roda de Berà, en sentido norte. La misma vía tenía nueve kilómetros de congestión entre Castellet y Banyeres del Penedès y siete de retenciones en Vilafranca del Penedès en sentido norte. En la N-260 se han registrado nueve kilómetros de retenciones entre Ribes de Freser y Ripoll en sentido sur.

Carril adicional Ante las intensas retenciones en la AP-7, Trànsit ha habilitado un carril en sentido contrario al habitual en el tramo de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès, Barcelona) en dirección El Papiol (Baix Llobregat, Barcelona). La medida busca agilizar la circulación a lo largo de un tramo afectado de 39 kilómetros.

Accidente en Tarragona Un nuevo accidente en la AP-7 a la altura de Montmeló - Vilanova del Vallès en dirección Tarragona acumula 2,5km de retenciones. Desde Trànsit informan de la presencia de coches en el arcén.

Muere un motorista en Mataró en un accidente sin ningún otro vehículo implicado Un hombre ha muerto este sábado por la tarde al sufrir un accidente con su motocicleta en la calle Torrent de les Piques con la de Brussel·les, según ha informado la Policia Local de Mataró. La víctima mortal es vecina de la localidad del Maresme. La Policia investiga las causas del siniestro, en el que no se vio implicado ningún otro vehículo.

Carriles cortados Trànsit informa a través de su portal oficial de dos nuevos accidentes en la AP-7 que han obligado a cortar dos carriles en distintos tramos de la autopista. Circulación con retenciones por un carril cortado en el tramo de Tarragona en dirección Barcelona.

Circulación con retenciones por un carril cortado en el tramo de El Perelló - Ampolla en dirección Tarragona.