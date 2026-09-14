Tres personas heridas en el incendio de una vivienda en L'Hospitalet de Llobregat

Tres personas han resultado heridas en el incendio de una vivienda en L'Hospitalet de Llobregat. Los hechos han ocurrido en la calle Estudi de la localidad. Los Bombers de la Generalitat han recibido un aviso de un fuego en unos bajos a las 10.30 horas y hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones para apagar las llamas, según han apuntado fuentes del cuerpo.

También se han movilizado siete dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido a dos personas con quemaduras. Se trata de heridos en estado menos grave, que los servicios médicos han trasladado al Hospital Universitario de Bellvitge y al Vall d'Hebron. Los Bomberos han señalado que el edificio ha quedado inhabitable porque las llamas han afectado a tuberías y suministros.