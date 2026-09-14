Mollet del Vallès se resiste a salir de la zona de alquiler tensionado de Catalunya

El Ayuntamiento de Mollet del Vallès ha presentado alegaciones contra la propuesta de la Generalitat que deja fuera al municipio del listado de zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT). El consistorio defiende que la ciudad todavía necesita esta calificación para seguir aplicando el tope a los precios del alquiler y proteger el acceso a la vivienda de sus vecinos.

Mollet entró en 2024 en la primera declaración de municipios con mercado tensionado, la herramienta con la que la Generalitat limita por ley las subidas de renta en las zonas donde resulta más difícil acceder a una vivienda. Ahora, dentro de la revisión de ese mapa que el Govern puso en marcha a finales de julio —y que en conjunto mantiene la regulación en 118 municipios, suma 53 nuevos y retira otros 22, entre ellos Mollet—, el Ayuntamiento ha optado por recurrir su salida y reclamar que la ciudad continúe dentro del área protegida.

La regidora d'Habitatge, Marina Escribano Maspons, sostiene que Mollet no cumple todavía las condiciones necesarias para abandonar esta zona de protección y que la ciudadanía es muy consciente de las dificultades que sigue habiendo para acceder a una vivienda asequible. Según explica, quedar fuera de la zona tensionada supondría perder la limitación legal de los precios del alquiler, además de otros mecanismos de apoyo que facilitan el acceso a la vivienda.

Escribano matiza además que, aunque la salida del listado pudiera interpretarse como un síntoma positivo de mejora socioeconómica de la ciudad, la realidad sería la contraria: dejar de figurar entre los municipios con mercado residencial tensionado implicaría una pérdida de protección para quienes viven de alquiler y un encarecimiento generalizado de la vivienda.

La revisión que afecta a Mollet forma parte de la actualización que la Generalitat presentó el pasado julio, con la que el número total de municipios con el alquiler regulado en Catalunya pasará de 271 a 302, aunque la población cubierta se reducirá en cerca de un millón de personas, hasta unos 6,1 millones. Junto a Mollet, otras ciudades como Lleida, Reus, Granollers, Figueres o Banyoles también saldrán del listado si la propuesta se confirma, mientras que localidades como Martorell, Sant Andreu de la Barca o Vila-seca se incorporarán por primera vez.

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El proceso de alegaciones se enmarca precisamente en ese trámite de revisión, antes de que la nueva declaración quede validada de forma definitiva por el Ministerio de Vivienda.