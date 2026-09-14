Investigan una explosión en un cajero automático del barrio de Sants de Barcelona

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha abierto una investigación por un incidente con un presunto artefacto explosivo en un cajero automático de una entidad bancaria ubicada en el barrio de Sants de Barcelona. Lo ha avanzado 'Metrópoli Abierta' y lo han confirmado a la ACN fuentes policiales. Los hechos han ocurrido a las tres de la madrugada en el distrito de Sants Montjuïc y todo apunta a que los autores de los hechos tenían intenciones de cometer un delito contra el patrimonio. Según el diario digital, el cajero donde ha tenido lugar el suceso está situado entre la Riera d'Escuder y la N-340.