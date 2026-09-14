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Sucesos

Investigan una explosión en un cajero automático del barrio de Sants de Barcelona

Los Mossos han recibido un aviso a las tres de la madrugada

Dos heridos graves en la explosión en una joyería de Cerdanyola del Vallès

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Barcelona
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La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha abierto una investigación por un incidente con un presunto artefacto explosivo en un cajero automático de una entidad bancaria ubicada en el barrio de Sants de Barcelona. Lo ha avanzado 'Metrópoli Abierta' y lo han confirmado a la ACN fuentes policiales. Los hechos han ocurrido a las tres de la madrugada en el distrito de Sants Montjuïc y todo apunta a que los autores de los hechos tenían intenciones de cometer un delito contra el patrimonio. Según el diario digital, el cajero donde ha tenido lugar el suceso está situado entre la Riera d'Escuder y la N-340.

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