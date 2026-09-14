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Sucesos

Los Bombers trabajan para evitar que el fuego en una industria textil de Mataró se propague a otras naves de la empresa

Las llamas han obligado a evacuar a más de 200 trabajadores de la planta y empleados de un punto limpio cercano

Humareda del incendio en una nave industrial

Humareda del incendio en una nave industrial / JORDI PUJOLAR

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Trece dotaciones de los Bombers continúan trabajando en el incendio de una industria textil del polígono les Hortes, junto a la zona del Rengle de Mataró. El fuego, que se ha declarado a las 12.29 horas y está totalmente desarrollado, ha afectado a una nave de la empresa. Fuentes del cuerpo han indicado que, debido a la acumulación de material textil en el interior del edificio, las llamas se han propagado rápidamente por la planta. Los Bomberos centran sus esfuerzos en contener las llamas para que no se propaguen a otras naves. Así, están monitorizando un pasillo subterráneo que comunica con otros edificios. Como medida preventiva, los más de 200 trabajadores de la nave se han autoevacuado y también se ha desalojado al personal de un punto limpio cercano.

Por otro lado, Protección Civil ha informado de que la escuela Les Aigües, que se encuentra a un kilómetro de la zona y que había sido confinada para evitar afectaciones por el humo, ya ha quedado desconfinada.

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Las llamas han generado una imponente columna de humo y el 112 ha recibido 73 llamadas a raíz de este fuego.

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