Negociación municipal
BComú condiciona su apoyo a las Ordenanzas fiscales a una tasa turística más alta para turismo de lujo y cruceros
Los comuns creen que los viajeros alojados en pensiones y hostales han de pagar menos por "justicia social"
BComú y ERC acuerdan con el PSC subir la tasa turística a los cruceros que atraquen en Barcelona
Catalunya subirá a 30 euros la tasa turística de los pasajeros de los cruceros
El portavoz de BComú, Marc Serra, ha supeditado el apoyo de su formación a las Ordenanzas Fiscales de 2027 del alcalde, Jaume Collboni, al despliegue de una tasa turística "progresiva" en la que se pida más esfuerzo a los usuarios de los servicios más caros. Es decir, que el turismo de más nivel adquisitivo pague más recargo municipal, y el viajero 'low cost' que se aloja en albergues y hostales abone el impuesto mínimo. Su grupo condiciona la negociación también a que Collboni "cumpla su palabra y suba la tasa a los cruceros de corta estancia a 30 euros", como avaló el Govern el pasado junio.
Para salir adelante, la propuesta debería ser aprobada primero en comisión de gobierno y finamente en el plenario municipal.
"Un visitante que se aloja en un hostal de 2 estrellas acaba pagando el mismo recargo turístico que un turista que se aloja en un hotel de 5 estrellas de gran lujo", ha criticado en rueda de prensa este lunes, en la que ha pedido al ejecutivo que haga efectiva la "justicia social también en el impuesto a los turistas". En la actualidad, la tasa general que se aplica en Catalunya varía según la categoría hotelera, pero el recargo municipal es el mismo en todas ellas, así como en los pisos turísticos.
El edil ha recordado que la ley catalana permite subir el recargo turístico hasta los 8 euros la noche, por lo que ha pedido que se suba al máximo en todos los hoteles de lujo: "Estas Ordenanzas deben dar un mensaje, permitiéndonos recaudar mucho más, mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y tener un sistema fiscal turístico mucho más justo", ha sostenido. Desde la subida del pasdo abril, en hoteles de 5 estrellas se pagan 12 euros.
Los comuns defienden que la máxima imposición de 30 euros a los cruceros que hacen escala en Barcelona "no es recaudatoria sino disuasiva", ya que consideran que estos viajeros contribuyen a la masificación de Barcelona y tienen un retorno económico "residual", pese a los informes con los que el sector trata de rebatirlo.
Los cruceristas en escala (que visitan la ciudad durante una jornada durante su ruta, pero no la inician ni acaban en la ciudad) son actualmente el único excursionista que paga tasa turística sin alojarse en la metrópolis, abonando actualmente 11 euros, aunque no baje del barco. La administración municipal asume que no cuenta con mecanismos para aplicar tasas a los millones de excursionistas que visitan anualmente la capital catalana por otras vías.
Conversaciones informales
Serra ha confirmado haber mantenido conversaciones informales tanto con el alcalde como con el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en relación a las Ordenanzas Fiscales, además de en relación a los Presupuestos, que esperan abordar próximamente en una reunión formal.
Respecto a las cuentas municipales de 2027, ha avanzado que la clave para BComú será la vivienda, y ha afirmado que una vez empiecen oficialmente las negociaciones detallarán las medidas concretas a las que vincularán su apoyo.
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