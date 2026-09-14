Barcelona y TMB constituyen el grupo impulsor del Museo del Transporte Público

Barcelona ha constituido desde este lunes por la tarde el grupo impulsor del Museo del Transporte Público, presidido por la primera teniente de alcaldía, de Urbanismo, Movilidad, Acción Climática y Plan de Barrios, Laia Bonet. Se trata de un paso adelante en el compromiso del ayuntamiento y Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) para hacer realidad el equipamiento.

Según ha informado el consistorio y TMB en sendos comunicados, el grupo, acordado a finales de agosto en una reunión presidida por el alcalde Jaume Collboni, está integrado por una decena de personas y entidades y su objetivo es hacer una reflexión compartida sobre cómo debe ser el futuro equipamiento, con personas, organizaciones y asociaciones vinculadas al patrimonio de la ciudad y a los valores del transporte público y la movilidad sostenible.

Bonet ha afirmado que "el ayuntamiento está plenamente comprometido con el Museo del Transporte Público, una oportunidad histórica para hacer realidad una demanda social de los últimos años”. La futura instalación se ubicará en la losa de Vall d'Hebrón, un ámbito que se transformará los próximos años, muy conectado en metro y bus.

Reflexión y exposición

Servirá para “reflexionar sobre el transporte público tanto en el ámbito patrimonial como también como herramienta de cohesión social”, ha agregado la teniente de alcalde. El proyecto incluye un segundo espacio expositivo donde se ubicarán buena parte de los vehículos históricos y que se abriría en fechas determinadas, jornadas señaladas o bajo demanda.

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El grupo impulsor del Museo del Transporte Público alinea a responsables municipales como la arquitecta en jefe y el ingeniero en jefe; el consejero delegado de TMB; los máximos responsables del Colegio de Caminos, Canals y Puertos y del Colegio de Ingenieros Industriales; del Museo de Historia de Barcelona, de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, y del Área Metropolitana de Barcelona; y de entidades como la Asociación Coordinadora Pro Museo del Transporte y la PTP, Promoción del Transporte Público, así como colectivos de trabajadores jubilados del bus y del metro.