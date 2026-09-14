Barcelona impulsará 1.500 pisos públicos en 10 años con los sindicatos CCOO y UGT

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentando este lunes un "convenio pionero" con los sindicatos CCOO y UGT de para promover en la ciudad 1.500 pisos públicos durante los próximos 10 años. Las viviendas se adjudicarán mediante cesión en derecho de superficie y se sortearán entre todas las personas inscritas al Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona (RSHPOB).

El plan despegará este 2026 con la cesión de tres solares para la construcción de las primeros 179 pisos y el resto se irán adjudicando de manera progresiva durante una década. En concreto, se ubican en el paseo de La Habana, 10 (el Bon Pastor, Sant Andreu), con 47 viviendas; en el pasaje del Marqués de Castellbell, 1-5 (La Clota, Horta-Guinardó), 97 pisos; y la calle de Palamós, 62 (Trinitat Nova, Sant Andreu), otras 35 viviendas.

El alcalde lo considera un "nuevo paso" en la prioridad que el gobierno municipal se marcó a principios de mandato para impulsar un millar de viviendas protegidas al año, que en 2027 superarán esa cifra, ha dicho. Aunque una parte de ese programa es la promoción directa, el consistorio también da cabida a otras alianzas e instrumentos para favorecer el incremento de este parque residencial, como la que ha presentado hoy. En este sentido, ha destacado el papel histórico que habían jugado los sindicatos, y que ahora se quiere recuperar. "Queremos que los sindicatos también formen parte de la solución", ha terciado. "Hay que ir más rápido y más lejos".

El derecho de superficie supone una fórmula a medio camino entre la compra y el alquiler que proporciona estabilidad residencial y arraigo en la ciudad durante dos generaciones, pero mantiene la titularidad pública del suelo. Implica precios más asequibles de acceso a la vivienda, y se articula con un contrato de cesión por un periodo de 75 años mediante escritura pública y se formaliza a través de una escritura pública.

Mantener el suelo público

El mecanismo permite que el beneficiario pueda sufragar la hipoteca durante los primeros 30 años, pero con mensualidades "equivalentes a un alquiler asequible". Como el ayuntamiento sigue siendo titular del suelo, al finalizar el derecho de superficie los pisos se integran en el parque público de alquiler de la ciudad. "El suelo es propiedad de los ciudadanos de Barcelona" y de ese modo se blinda la "protección antiespeculación", ha remarcado Collboni.

Obras de construcción de una nueva promoción residencial en Barcelona, el pasado mes. / Zowy Voeten / EPC

Como ha recordado, esta primera batería da cumplimiento al acuerdo de la Taula de Diàleg Social de 2025 para implicar a los sindicatos en "la creación de fórmulas nuevas para facilitar el acceso a la vivienda de los trabajadores". Por ello, CCOO y UGT integrarán una mesa conjunta con el ayuntamiento para adjudicar la construcción a promotores sociales. Belén López, secretaria general de CCOO, ha explicado que el sindicato "no es promotor" pero también dará visibilidad a estas promociones que incorporarán a cooperativas y otras entidades.

El secretario general de UGT, Camil Ros, ha asumido que 1.500 pisos "no solucionan el problema de la vivienda en Barcelona" --que atribuye al sector privado y sus actuaciones "especuladoras"-- pero cree que sí aliviarán las necesidades de colectivos como jóvenes que solo pueden optar a habitaciones, o personas mayores con problemas de accesibilidad que están residiendo en edificios antiguos sin ascensor.

Según informa el consistorio, la colaboración sindical ya se da en capitales europeas como Londres, Berlín, Viena y Dublín. En Barcelona, los 1.500 inmuebles serán sorteados ante notario entre solicitantes registrados en el RSHPOB y los sindicatos darán difusión a dicha inscripción, sin que sea condición necesaria estar afiliado. Las familias aspirantes deben tener capacidad económica para asumir una hipoteca asequible que no supere el 30-35% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Un piso de 70 m2 costaría unos 173.000 euros

Se estima que un piso de 70 metros cuadrados en derecho de superficie puede costar, aproximadamente, 173.320 euros más gastos, según los precios para vivienda protegida en derecho de superficie que establece la Generalitat de Catalunya.

El alcade ha avanzado que a medida en que se disponga del suelo público en nuevos sectores en pleno auge residencial, como la Sagrera o la Marina del Prat Vermell el plan seguirá avanzando. Precisamente, al tratarse de barrios en eclosión, considera estratégico favorecer el arraigo vecinal, ha subrayado. De momento, aliviarán las necesidades de barrios trabajadores como los que integran el primer paquete de solares.

El objetivo municipal es "activar el máximo de operadores para crear vivienda en Barcelona", además de favorecer derecho a esta en todas las capas sociales. El nuevo impulso se suma a acciones en marcha con el INCASOL, el Consorcio de la Zona franca, el convenio ESAL y otros concursos abiertos.