Estas son las tres escuelas de negocios de Barcelona que entran en el top 50 de las mejores del mundo en 2026

Barcelona destaca a nivel internacional gracias a sus reconocidas escuelas de negocios y sus principales universidades, las cuales aparecen de forma habitual en los puestos más altos de las listas mundiales.

De hecho, cada año el diario digital británico Financial Times publica una lista con las mejores 100 universidades donde estudiar másteres relacionados con la gestión empresarial y las finanzas.

Este 2026, tres escuelas de Barcelona se han colado en el top 50 de estudios especializados en gestión empresarial.

La primera, en octava posición, es la IESE Business School, una escuela de postgrado en dirección de empresas de la Universidad de Navarra que imparte másteres y programas para directivos y empresas. Fue fundada en 1958 en Barcelona, donde tiene su campus principal. El centro ofrece el máster en Management, pero se desarrolla en Madrid y es el séptimo mejor de Europa y el octavo del mundo.

Se trata de un programa de desarrollo del liderazgo de 11 meses de duración. Cuenta con un núcleo lectivo en gestión empresarial y un abanico de especializaciones que abarcan desde tecnología, analítica de datos y negocio digital hasta estrategia, sostenibilidad y finanzas. La formación ofrece asesoramiento personalizado por parte del Career Development Center, así como la oportunidad de cursar un módulo en Nueva York.

Según indica el Financial Times, el salario bruto para los posgraduados se sitúa en los 119,465 y afirman que el 98% encuentran un empleo a los tres meses de finalizar el programa.

En la posición 31 se encuentra Esade, con su Master of Science, perteneciente al programa de gestión empresarial. Como indica el medio británico, el centro apuesta por la diversidad como motor de impacto global. Como indican, es una oportunidad para conectar con una comunidad dinámica de talento y curiosidad, basada en la colaboración y orientada a ensanchar horizontes.

Esade tiene una tasa de empleabilidad a los tres meses del 91% y un salario anual para los graduados de 114,003 euros anuales.

La tercera escuela se ha colado en el puesto 41: se trata de la Eada Business School Barcelona, fundada en 1957 en la capital catalana. Según Financial Times, es una institución independiente y sin ánimo de lucro dedicada a la formación, investigación aplicada y conocimiento del entorno empresarial. Es la única escuela de negocios de alto nivel y con acreditación internacional ubicada en el centro de Barcelona. Como organización, promueve los principios de responsabilidad social y sostenibilidad global en toda su oferta académica.

Tiene un rango de empleabilidad del 98% a los tres meses de graduarse y un salario de 79,228 euros brutos al año.

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El ranking del Financial Times se ha elaborado a partir de un análisis de variables entre las que se encuentran la calidad del profesorado, la inversión económica, la diversidad de los estudiantes, el ratio de empleabilidad de los graduados, el salario o la reputación internacional.