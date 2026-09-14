Barcelona dibuja ‘alfombras rojas’ en el carril bus de Balmes para marcar su prioridad sobre los coches y aumentar su velocidad

Tres líneas de autobús circulan por el tramo de Balmes que va de la Diagonal a la Gran Via: V15, 7 y 67. En los tres casos, la velocidad media actual es de menos de 8 kilómetros por hora, por debajo de la de los buses en toda Barcelona, que está en 11,4 kilómetros por hora. Para reducir esa diferencia, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes un plan piloto que entrará en funcionamiento el próximo viernes en este tramo de Balmes y que se extenderá si ofrece resultados positivos: la colocación de ‘alfombras rojas’ en los cruces.

Las denominadas ‘alfombras rojas’, que señalan la prioridad de los usuarios de los carriles bici en los cruces de calle, son populares en Barcelona. Los conductores de vehículos privados saben que esa señalización indica que deben controlar si hay una bicicleta que siga recta y esperar a que pase para girar por la calle que atraviesa esa carril marcado en rojo. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona establecerá el mismo límite pero en un carril bus.

Esperar en los giros

Se hará en la calle de Balmes y el objetivo es que el vehículo privado no entre en el carril bus antes de tiempo cuando quiere girar a la derecha, con el fin de evitar que dificulte el paso del autobús y lograr así que se eleve la velocidad del transporte público, que con esa alfombra roja podrá seguir recto: el vehículo privado tendrá que esperar a que pase el bus para girar, como hace con los ciclistas.

En Balmes, la 'alfombra roja' para el bus se complementa con la presencia de pilonas que segregan su carril antes del paso de peatones, y con un semáforo intermitente con una flecha hacia la derecha que advierte de que los autobuses tienen prioridad. El sistema se aplicará durante seis meses para comprobar cuáles son sus resultados. Forma parte de las 30 medidas previstas en la Agenda Bus 2026-2030 impulsada por el consistorio y TMB.

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Entre Diagonal y Gran Via

La prueba piloto ha sido presentada este lunes por la primera teniente de alcalde, y responsable de Movilidad del consistorio, Laia Bonet. "Aumentar la velocidad es muy importante para que el bus sea una opción atractiva para los usuarios. En Balmes tenemos ese problema: 200 autobuses al día, líneas importantes, que llevan a muchos usuarios pero a una velocidad baja", ha declatado Bonet, que ha justificado en ese empeño la decisión municipoal de emprender esta "actuación de cirugía, pintar cuatro alfombras rojas para dar prioridad al bus en al salida de semáforo". El plan de frenar la interferencia de coches y motos al paso del bus entrará en funcionamiento en los cruces de Balmes entre Diagonal y la Gran Via: Còrsega, Provença, Mallorca y Diputació (en el caso de Aragó, desde 2020 el giro a la derecha ya no se hace desde el carril que está más a la derecha, que está separado por pilonas y reservado para el bus).