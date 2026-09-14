Barcelona abre las puertas de la estación fantasma de Gaudí en el metro

La estación de metro que Gaudí nunca llegó a ver inaugurada abrirá sus puertas al público el próximo fin de semana. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha programado visitas guiadas a este espacio, cerrado habitualmente al público, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, que la ciudad celebra del 16 al 22 de septiembre. Las inscripciones, gratuitas, se abren este lunes.

La cita coincide además con un cambio en la red de autobuses: desde el lunes 21 de septiembre, la línea exprés X1 alargará su recorrido hasta la Zona Universitària, ampliando la conexión rápida entre el centro de la ciudad y el campus universitario.

Tres visitas para curiosos del transporte

El programa de puertas abiertas, previsto para el 19 y el 20 de septiembre, incluye tres propuestas. La más esperada es la estación Gaudí, la parada de metro construida pero nunca puesta en servicio, con recorridos de 20 minutos en turnos de 20 personas entre las 9.30 y las 13.30 horas.

A ella se suman los talleres de Santa Eulàlia, en L'Hospitalet de Llobregat —el taller más antiguo del metro barcelonés, en funcionamiento desde 1922 y protegido como bien cultural de interés local—, donde se podrá ver el mantenimiento de los trenes de la L1 en grupos reducidos de ocho personas. La tercera parada son los talleres de la ZAL, en la Zona Franca, más de 10.000 metros cuadrados donde se revisan a diario los trenes de la red.

Todas las visitas son gratuitas y con aforo limitado, por lo que TMB recomienda inscribirse cuanto antes a través de la web municipal, que abrirá las reservas este lunes.

Los autobuses clásicos cambian de escenario

La Semana de la Movilidad traerá también, por primera vez, la Exhibición de Autobuses Clásicos al Passeig de Gràcia, entre plaza de Catalunya y Gran Via. La muestra, que en ediciones anteriores ha reunido a más de 8.000 visitantes, podrá verse el viernes 18 (de 12.00 a 20.00 horas) y el sábado 19 de septiembre (de 10.00 a 19.00 horas).

Organizada junto a la Fundació TMB, Sagalés y la Associació per a la Recuperació i Conservació d'Autobusos, reunirá más de treinta vehículos, entre ellos el Tilling-Stevens que estrenó la red barcelonesa en 1922, un Dodge de 1936 o el histórico autobús de dos pisos de 1949, junto a modelos actuales de propulsión sostenible.

Menos coche, más transporte público

Bajo el lema "Movilitat per a tothom", la Semana Europea de la Movilidad de este año pone el acento en el acceso universal al transporte público y en reducir el peso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos, que en Barcelona ya se realizan en más de un 80% a pie, en bici o en transporte público.

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En total, la programación incluye una cuarentena de actividades por toda la ciudad y 2.000 plazas repartidas entre las distintas jornadas de puertas abiertas, que se podrán reservar desde este lunes.