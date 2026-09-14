Barcelona 'vuelve al cole' con una carencia de ocio educativo infantil en el 30% de los barrios de la ciudad

Septiembre es sinónimo de 'vuelta al cole'. Pero para muchas familias el inicio del curso no significa únicamente regresar a las aulas. También llega el momento de pensar qué harán sus hijos fuera del horario escolar y, especialmente, durante los fines de semana. Una de las opciones son los 'caus' y los 'esplais', que organizan actividades para niños y adolescentes y se sostienen, en buena medida, por jóvenes monitores y responsables voluntarios.

Pero las dificultades para tener uno cerca de casa están determinadas por el barrio de residencia. Lo subraya en estos términos un informe municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de reciente exposición pública tras su aprobación en Comissió de Govern el pasado 30 de julio, donde el Institut Infància i Adolescència de Barcelona concluye que de su análisis resulta que en 23 de los 73 barrios de la ciudad —algo más del 30% de las demarcaciones locales— "no había ninguna entidad de asociacionismo educativo". Entre ellos están, agrega el dictamen, "todos los barrios donde la renta familiar es más baja, cosa que dificulta el acceso de la infancia y los adolescentes de origen diverso".

Mapa

Con 'asociacionismo infantil' se refiere el consistorio a los conocidos como 'caus' y 'esplais', que ofrecen actividades los fines de semana. La idea de la administración local es precisamente suplir esta carencia con casales infantiles y ludotecas, si bien el propio informe reconoce que, "por lo que se refiere al crecimiento del número de equipamientos, se observa un estancamiento respecto al ritmo que seguían el año 2010", ello pese a que "el interés y satisfacción de la ciudadanía han ido aumentando". De hecho, de los 45 casales infantiles y ludotecas que existen en la ciudad, el 87% tiene más de 10 años de antigüedad, el 11% tiene entre 5 y 10 años, y solo un 2% (un único centro, el Casal infantil Imagina’t, en Sants-Montjuïc) fue inaugurado recientemente, en enero de 2025.

De ningún espacio a 12 en la Vila de Gràcia

La radiografía social del Ayuntamiento revela que contraste entre barrios es significativo. Mientras 23 barrios adolecen la falta de entidades, Vila de Gràcia reúne por sí solo 12 'caus' y 'esplais', cerca del 10% de los existentes en toda Barcelona.

La concentración de entidades se da especialmente en barrios del Eixample y en los núcleos históricos de los antiguos municipios del llano de Barcelona, zonas donde existe tradicionalmente un tejido asociativo fuerte y una mayor presencia de entidades vinculadas también a la cultura popular.

En el extremo contrario aparece el vulnerable Nou Barris, uno de los distritos donde se concentran más barrios sin ningún 'cau' ni 'esplai'. El distrito cuenta en conjunto con solo cinco entidades, lejos de las 22 que hay en el Eixample.

El comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Rodríguez Núñez, reconoce que existe “un déficit de entidades de ocio educativo” en distintas zonas de la ciudad. Para reducir estas desigualdades, señala que el consistorio ha aprobado una medida de gobierno para reforzar el asociacionismo educativo, con especial atención al acceso a locales, el acompañamiento a las entidades y las ayudas económicas. “El objetivo es que nadie pierda el acceso al ocio educativo por su situación socioeconómica”, sostiene.

Rodríguez recuerda, además, que la distribución actual responde en parte a la tradición asociativa de cada territorio: “Hay una presencia importante de 'caus' y 'esplais' en antiguos núcleos como Sants, Horta o Sant Andreu, donde históricamente ha existido un tejido asociativo fuerte”.

Mapa del número de adolescentes por distrito

"Pocos recursos para atender a los niños"

La escasez de recursos para niños y adolescentes se percibe también desde las entidades que trabajan diariamente con las familias. “En barrios como Verdum hay muy pocos recursos para atender a niños y jóvenes, y la demanda supera claramente las plazas disponibles”, explica Ricard León, educador social de la Fundación Pere Manel, que trabaja en un centro abierto de Nou Barris.

León señala que son muchas las familias que se interesan por conseguir una plaza. “Nos encontramos con muchas familias que llaman a la puerta porque quieren una plaza para sus hijos, pero tenemos que priorizar porque no podemos atender a todos”, explica.

“Al final hacemos una atención directa con los niños por las tardes, con actividades de ocio y de refuerzo académico, pero también trabajamos con las familias y hacemos un acompañamiento en cualquier necesidad que puedan tener relacionada con la crianza”, añade León. La Fundación Pere Manel organiza también actividades extraordinarias, como colonias durante Semana Santa y en verano, con el objetivo de que los menores puedan acceder a experiencias de ocio más allá del curso escolar sin tener que estar en un esplai o cau.

También Les Corts presenta una oferta reducida, con cuatro entidades en todo el distrito. Las cifras deben interpretarse teniendo en cuenta que la población de cada distrito es diferente, pero permiten observar hasta qué punto la posibilidad de encontrar un 'cau' o un 'esplai' cerca de casa cambia según la zona de Barcelona. En total, la ciudad cuenta con 127 entidades, en las que participan más de 10.500 niños y adolescentes.

Una caída del 38% de niños en el ocio infantil

La proximidad no es un elemento secundario en este tipo de ocio. Los 'caus' y 'esplais' tienen precisamente una fuerte vinculación con el territorio donde se encuentran. Los niños y adolescentes comparten actividades con otros jóvenes de su entorno, participan en la vida comunitaria y establecen vínculos con el barrio. La desigual implantación territorial se refleja también en la participación.

Gràcia, el Eixample y Ciutat Vella son los distritos donde el asociacionismo educativo tiene una mayor presencia entre niños y jóvenes. En cambio, Nou Barris y Les Corts aparecen entre los territorios con una implantación más reducida.

El sector, además, todavía arrastra el retroceso de los últimos años. Barcelona tiene hoy menos entidades y menos participantes que en 2019. En concreto, el número de niños y adolescentes vinculados a estos espacios ha caído alrededor de un 38% respecto a entonces. El informe municipal apunta al impacto de la pandemia de la covid-19 y a la inflación de los últimos años como algunos de los factores que pueden haber influido en este descenso, tanto por sus efectos sobre las familias como sobre el propio tejido asociativo.

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comissionat:

Quines mesures concretes prendrà l’Ajuntament per corregir aquesta desigualtat territorial?

cpomissionr: percebvem q hi ha un deficit dentitats de lleure tant ens labrris mes popualrs com benestants com els extrems en materia de renfa. desnevlupat una mesura de govern per enfortiar l'associaioncisme. es a base bvoluntaria per intstarlo a zones de la icutat sha de generaar espruan q de manera voluntaarua vulgui gestionara q tipus d'entiatts. e

xerpeicneica d pla d ebarri, baoba, necesiitat q els esplais tingeussin contin. dsp d'uns anys es neceistta dinam,itzacio per motius socioeconomics de les activittats q es fan. continuitat. amb la mesura de govern es establir q ningu perdi aq acces al lleure. possibilitat q thothom pugui gaudir de beques i situacio socioeconomica per participar en les activtats. des de la pnad+emia q fins ara 21% del numero de caps s'ha perdut molt monitors q de manera voluntariia gesitonaven. normalment per motius laborals deixen de serho. la vida de cap és més curta. hi ha una rotacio molt mes graan. els caps son cada vegada més joves. amb aq mesura aacompanyament encarar q de base voluntaria q si van apreixent problemes. des de l'aj ajuda o acompamnyament. probblemes amb els locals protocol q l'aj veu quin se li pot sdonar. 4 entiats q des de la pandèmia han deixat d fer activtta.

per primera vegada l'aj v desplegar un campanya de promocio de caus i esplais. la fa el mes de setembre quan els nens de pares deicideixn. aq tornem a ferla perq vaa ser un exit i va ser una experiència q. en essència son tres eixos.

motius economics, accesibilitat. locals i situa.

campanya d'enguany va començar el dia 5 i es el mtiex format q l'any passatr: caus i esplais lleure i molt més.

explica els elements de generacio de valors, trasofmrrmacio, figur ade la llengua catalana, justícia.

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una cosa curiosa: mapa de les enitats a banda de l'eixample, caus i esplais als antics nuclis de bcn: sants, hortes, sant andreu.. pobletsde barcelona.