El PP acusa a Collboni de dejar a más de 3.000 familias sin plaza de guardería pública en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de dejar a más de 3.000 familias "sin plaza de guardería pública" para el curso 2026-2027, tras haber recibido la red pública 8.171 solicitudes de preinscripción este año.

"Collboni anuncia nuevas plazas, pero la realidad es que miles de familias de Barcelona vuelven a empezar el curso sin una plaza pública para sus hijos. Es un problema que se repite año tras año y al que el Gobierno municipal sigue sin dar una respuesta suficiente", ha lamentado Sirera en un comunicado que ha difundido este domingo.

Según los datos del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), este año se han registrado 8.171 solicitudes, frente a las 4.831 plazas para nuevos alumnos que había disponibles. En un primer momento, esto supone que alrededor del 59 % de las familias solicitantes han obtenido una plaza directa, mientras que unas 3.340 han quedado inicialmente en lista de espera.

145 nuevas plazas este curso

La capacidad total de la red de escuelas infantiles municipales alcanza este curso 2026-2027 las 8.993 plazas para niños de entre cuatro meses y tres años, distribuidas en 106 centros.

Para este curso se han incorporado 145 plazas nuevas. De ellas, 104 corresponden a la apertura de la nueva EBM Tramuntana, en Sant Andreu, mientras que las otras 41 proceden de las obras de ampliación de la EBM La Mar, en la Barceloneta.

El curso pasado, 2025-2026, la red municipal cubrió el 66% de las solicitudes de plaza. El Ayuntamiento de Barcelona preveía que la incorporación de las nuevas plazas permitiera elevar esta cobertura hasta el 71 % de la demanda. Finalmente, sin embargo, la cifra se ha situado alrededor del 60%, ya que el aumento de las solicitudes ha superado el ritmo de crecimiento de la oferta.

El PP pide acuerdos con las guarderías privadas

Ante esta situación, Sirera ha reclamado al alcalde que alcance acuerdos con las guarderías privadas para ampliar la oferta disponible y ayudar a las familias que han quedado fuera de la red municipal.

El líder popular ha recordado que el PP "consiguió aprobar" en 2023 una propuesta para que el ayuntamiento subvencionara parte del coste de las guarderías privadas a las familias que no hubieran obtenido plaza en la red municipal.

"No pedimos que todas las plazas sean municipales; pedimos que ninguna familia se quede sin una alternativa por motivos económicos", ha manifestado Sirera.

Acabar con los barracones

Además, el dirigente popular ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que pongan fecha al "fin de los barracones escolares" en la capital catalana.

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Con este objetivo, el PP pedirá en la próxima Comisión de Educación que se presente, en un plazo máximo de tres meses, un calendario público para eliminar los módulos prefabricados.