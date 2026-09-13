Esteve Camps, el 'guardián' de la Sagrada Família de Barcelona que recabó donativos de niño para su construcción

A los 12 años, Esteve Camps i Sala (Barcelona, 1947) bajó resuelto a a la calle con una "guardiola" para recabar donativos que financiasen el avance en la construcción de la gran basílica que legó Gaudí a la ciudad. "¿Quién me iba a decir a mí que acabaría siendo presidente delegado de la Fundació Sagrada Família?", reflexiona, a un año de su merecida jubilación y con todos los deberes hechos.

El activista y promotor cultural catalán, más barcelonés que el icónico templo, cierra un círculo perfecto entorno a la faraónica obra: de la implicación temprana, al mérito de haber propulsado el ritmo de las obras con tesón planificador y contable, pero también con fe plena en el proyecto. El final de su carrera en activo le ha traído un broche de oro este 2026: el estreno de la Torre de Jesús el pasado junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí y la visita del papa León XIV. Y, como guinda, el galardón a Barceloní de l'Any 2026 que le otorgará EL PERIÓDICO el próximo 16 de septiembre en los Jardines del Palau Robert de Barcelona.

El currículo de Camps es largo e intenso, aunque la última etapa de su vida profesional es la que le ha dado especial notoriedad. Lleva 15 años ejerciendo de presidente delegado de Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família desde que fue nombrado por el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, pero ya antes había participado en la organización de la visita del papa Benedicto XVI. "Mi padre siempre decía que 'para vegetar ya están las plantas'", relata a este diario. Así que siempre tuvo claro que mientras Dios le "diese salud" estaría "ocupado".

Siempre con la ciudad

El Barceloní de l'Any ha labrado una carrera poliédrica siempre ligada a la capital catalana, que abarcó distintos cargos de responsabilidad en La Caixa, a la vez que estaba al servicio de la Iglesia Católica. Dirigió centros culturales católicos y estuvo especialmente entregado a entidades de Gràcia durante medio siglo, lo que le valió el Premi Ateneu y un vínculo vital con el barrio, donde incluso fue pregonero de la fiesta mayor en 2012. Actualmente, a punto de cumplir los 79 años, también es consejero de Cáritas diocesana, entre otras tareas. Siempre activo, y expresando mediante su trabajo un "incondicional amor a Barcelona" que le "transmitieron" sus padres desde la infancia.

Su gestión del órgano que lidera la construcción de la Sagrada Família no solo ha destacado por el acelerón a las obras y su eficacia en la financiación con recursos propios generados por una óptima planificación de la venta de entradas (con un total de 134 millones de euros recaudados el año pasado), sino también por desencallar procesos y acuerdos urbanísticos pendientes con el Ayuntamiento de Barcelona. En su etapa ha habido alianzas municipales, desde la certeza de que el templo se proyectaría aún más como gran icono local tras alcanzar la altura de 172,5 metros, que la ha llevado a ser la construcción más alta de Barcelona pero también "la iglesia más alta del mundo", subraya con orgullo.

Un templo que es un "símbolo"

"Esteve Camps ejemplifica la tenacidad de la ciudad para construir un templo que se ha convertido en símbolo", destaca el alcalde Jaume Collboni a este diario. "Una ciudad que ahora ha deslumbrado de nuevo al mundo al mundo, desde la luz ha proyectado la Sagrada Família", prosigue en alusión a la misión del galardonado. Ese tesón es alabado por todo el que le conoce, al igual que su claridad de ideas y su franqueza.

¿Hay 'temor' a que el éxito de la celebración atraiga aún a más visitantes, hasta el punto de ser ingobernable? Camps cree que el límite de entradas diarias —4,9 millones de visitantes el año pasado— blinda el crecimiento, más allá de la capacidad que agregue el próximo año o en 2028 el ascensor acristalado que permitirá subir a la Torre de Jesús.

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El 'guardián' de las obras de la Sagrada Família tiene por delante varios meses de actos conmemorativos, que incluye muchas actividades para uso y disfrute de la ciudadanía. Sobre la recta final de su trabajo, alude a la "enorme satisfacción de haber podido hacer una aportación a tu ciudad". Este año, además, la junta está avanzando en el proceso de definición artística de la fachada de la Glòria, todo un reto que le mantiene apasionado —tanto en lo físico como en lo espiritual— hasta el último minuto de partido. Porque la llegada de un nuevo obispo de Barcelona llevará pronto al patronato a poner los cargos a su disposición, y estima que su despedida coincidirá con sus 80 años. Por la puerta grande.