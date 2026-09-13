Barcelona retoma las obras de los pisos públicos para mayores de la Salut tras dos años de parón y eleva el presupuesto en 5 millones

El solar donde hace años estaba la antigua Clínica Quirón, en la avenida de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de la Salut de Barcelona, vuelve a estar en obras. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este domingo que al fin ha retomado los trabajos para construir el complejo Espai Quirón, con 83 viviendas públicas para personas mayores y equipamientos comunitarios, un proyecto que se anunció hace más de una década y que lleva dos años parado tras la quiebra de la empresa constructora.

El proyecto, que entonces era una idea pionera, arrancó en 2012. Pero las obras no comenzaron hasta 2022, y duraron poco. En 2024, la compañía adjudicataria Levantina, Ingeniería y Construcción SL entró en concurso de acreedores cuando había ejecutado entre el 25% y el 30% de los trabajos. Desde entonces, el esqueleto del futuro edificio ha permanecido allí, a medio construir, a la espera de una nueva licitación.

Pero, para licitar la obra de nuevo, los técnicos municipales han tenido que revisar y actualizar el proyecto ejecutivo para adaptarlo al estado actual de la construcción, lo que ha retrasado todavía más los trabajos y los ha encarecido notablemente. El presupuesto de la primera licitación era de 13,1 millones de euros, mientras que ahora la inversión prevista ronda los 18 millones, casi cinco millones más que el presupuesto inicial.

Pisos públicos a medio construir en el solar de la antigua Quirón en Barcelona / Elisenda Pons

Una larguísima espera

El ayuntamiento compró el solar en 2012, después del cierre de la clínica, con la intención de levantar un edificio que combinara viviendas adaptadas para personas mayores con servicios y equipamientos para el barrio.

En 2015, durante el mandato de Xavier Trias, el consistorio presentó el proyecto y anunció que las obras empezarían al año siguiente. La propuesta incluía un casal de personas mayores, un casal de barrio y un casal de jóvenes, además de un auditorio, una cocina, salas polivalentes y espacios compartidos.

Trias reconocía entonces el temor de que el solar pudiera quedar abandonado durante años. "Este lugar podía convertirse en un lugar de vergüenza, que pasase años y años en una situación mala", afirmó en su momento. Finalmente, se han cumplido los pronósticos más pesimistas. 2026 y el equipamiento sigue pendiente.

Pisos públicos a medio construir en el solar de la antigua Quirón en Barcelona / Elisenda Pons

Vivienda pública y servicios

Más de 14 años después de la compra del solar, el proyecto vuelve a estar en marcha. El futuro Espai Quirón tendrá unos 11.000 metros cuadrados y combinará vivienda pública, un espacio residencial para personas mayores con mayores necesidades asistenciales y distintos equipamientos comunitarios.

En la primera planta del edificio se situarán los 83 pisos dotacionales. Cada uno de ellos tendrá una habitación doble exterior, salón-comedor, cocina, baño y balcón privado.

Mapa de la ubicación en Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 7, Gràcia, 08024 Barcelona.

Una de las novedades es el espacio destinado a personas mayores que necesitan una atención asistencial más intensiva. Se ubicará en la cuarta planta y dispondrá de 14 espacios privados, cada uno con dormitorio y baño, además de zonas comunitarias.

Además de viviendas sociales, el complejo también contará con equipamientos comunitarios para el barrio de la Salut, como un auditorio, un casal de barrio para jóvenes y personas mayores, un huerto comunitario y una sala común en la quinta planta con acceso al exterior de la azotea.

Asimismo, el edificio contará además con tres patios para aportar luz y ventilación y generar espacios de encuentro. El central funcionará como una gran ágora de acceso y concentrará las entradas a las viviendas y a los equipamientos, han informado fuentes municipales.

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Por su parte, la primera teniente de alcaldía y concejala del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha defendido que el proyecto permitirá a las personas mayores "envejecer con dignidad en su casa y en el entorno en que han estado viviendo".