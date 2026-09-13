Más de 3.000 alumnos empiezan el curso en las escuelas de música de Barcelona

Más de 3.000 alumnos empiezan este lunes el curso en los centros municipales de educación musical de Barcelona, que ofrecen formación musical continuada. Las cinco escuelas municipales de música (EMM) de la ciudad han matriculado a más de 2.500 estudiantes en sus itinerarios de largo recorrido y el Conservatorio Municipal de Música suma otros 512 alumnos en los estudios de grado profesional, según ha informaod el ayuntamiento este domingo en un comunicado.

La oferta de las escuelas combina estos itinerarios de formación, que se desarrollan a lo largo de varios cursos, con talleres y actividades de duración variable dirigidos a distintas edades, desde bebés y familias hasta personas mayores de 65 años. En conjunto, durante el curso se ofrecerán unas 800 plazas para estas propuestas.

Uno de los aspectos que afecta directamente a las familias es el sistema de bonificaciones del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB). Los alumnos de entre 4 y 18 años matriculados en los itinerarios de largo recorrido de las escuelas municipales y los estudiantes de grado profesional del Conservatorio pueden acceder a reducciones del precio de la matrícula del 30%, 50% o 70%, en función de su situación económica.

La red municipal, que cuenta con más de 30 años de trayectoria, está formada por las escuelas Can Fargues, en Horta-Guinardó; Can Ponsic, en Sarrià-Sant Gervasi; Eixample-Joan Manuel Serrat, en el Eixample; Nou Barris y Sant Andreu-Mestre Pich Santasusana.

Conciertos y actividades abiertas a la ciudad

La actividad de los centros no queda restringida a las aulas. Los alumnos de las escuelas municipales participarán durante el curso en conciertos abiertos a la ciudadanía, tanto dentro como fuera de los propios centros.

En el caso del Conservatorio Municipal, la programación incluirá tres temporadas de conciertos gratuitos, en otoño, invierno y primavera, principalmente en el Auditori Eduard Toldrà, situado en el propio edificio del centro, en la calle Bruc.

El Conservatorio contará este curso con 20 agrupaciones, entre ellas una orquesta sinfónica, una banda y una cobla, además de otros conjuntos, y con 70 formaciones de cámara integradas por alumnos de diferentes cursos.

El centro afronta además este curso su 140 aniversario. Paralelamente a la formación de grado profesional, mantiene abierto a la ciudadanía el programa Bruc Obert, dirigido a adultos con o sin estudios musicales previos. El pasado curso se matricularon en esta iniciativa más de 1.100 personas.

Diez años de Can Fargues

Entre las cinco escuelas municipales, la EMM Can Fargues celebra este curso su décimo aniversario desde el inicio de su actividad. El centro, situado en el distrito de Horta-Guinardó, organizará durante los próximos meses distintas actividades abiertas al público con motivo de la efeméride, ha informado el consistorio.

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El curso 2026-2027 se prolongará hasta el 21 de junio de 2027 tanto en las escuelas municipales de música como en el Conservatorio.