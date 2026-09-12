Quiénes son Antoni y Meritxell Falgueras, los pregoneros de La Mercè 2026

Barcelona ya tiene pregoneros para su fiesta mayor. Antoni Falgueras y su hija, Meritxell Falgueras, serán los encargados de abrir oficialmente La Mercè 2026 el próximo 23 de septiembre. Padre e hija tomarán el relevo de la actriz Emma Vilarasau, que el año pasado protagonizó un pregón marcado por la defensa de las artes escénicas y del catalán, además de sus críticas a la masificación turística y a la crisis de la vivienda, y reclamó que Benjamin Netanyahu fuera juzgado por crímenes de guerra.

Este año parece que la temática del pregón será distinta. La elección de los Falgueras, del histórico Celler de Gelida (Vallespir, 65), pone el foco en el comercio de barrio, ahora amenazado por los altos precios de los alquileres, la falta de relevo generacional y la competencia de grandes cadenas y del comercio online.

Celler de Gelida, de la calle Vallespir. / A. de S.

Celler de Gelida / Zowy Voeten / EPC

Cuarta y quinta generación

Antoni Falgueras, maestro bodeguero nacido en Barcelona en 1948, representa la cuarta generación de su familia al frente del Celler de Gelida, uno de esos locales "de toda la vida" de Sants, que lleva más de 130 años abierto. A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros galardones, la Medalla del Mérito Agrícola de Francia y el Premio Alimentos de España del Ministerio de Agricultura.

Su hija, Meritxell Falgueras, representa a la quinta generación vinculada al negocio familiar. Sumiller, periodista y divulgadora especializada en vino, estará junto a su padre en el pregón, en una imagen que representa la continuidad de un negocio que ha sabido adaptarse sin perder sus raíces.

Antoni Falgueras y su hija, Meritxell Falgueras / EPC_EXTERNAS

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha señalado precisamente que la presencia de ambos quiere simbolizar el relevo generacional y la capacidad del comercio de proximidad para mantener viva la identidad de los barrios.

Un homenaje a las tiendas de siempre

La sumiller ha reivindicado que su papel en el pregón quiere representar a "todos los comerciantes de Barcelona" y ha defendido que la ciudad es un "gran comercio al aire libre", gracias a sus ejes comerciales y a la atención personalizada que ofrecen las tiendas de barrio.

Noticias relacionadas

Celler de Gelida / Zowy Voeten / EPC

En esa misma línea, el bodeguero ha explicado que, en su caso y después de tantos años, la relación con los clientes acaba trascendiendo la de una simple relación comercial: "Nuestros clientes acaban siendo amigos", afirma.