El Piromusical de La Mercè cambia de sitio: estos son los mejores lugares para verlo en Barcelona

Este año, para ver el Piromusical de La Mercè no habrá que buscar un sitio en la avenida de Maria Cristina ni esperar frente a la Font Màgica. El domingo 27 de septiembre, a las 22.00 horas, los fuegos y la música se trasladarán al litoral y se lanzarán desde el entorno del espigón del Bogatell.

La buena noticia es que el cambio también amplía las posibilidades para ver el espectáculo. A diferencia de su escenario tradicional, más limitado, el frente marítimo permite repartir al público entre las playas, los paseos y algunos espacios cercanos al Port Olímpic. La elección dependerá de si se busca estar muy cerca de los fuegos y delos altavoces; tener una panorámica más abierta; o evitar las mayores aglomeraciones.

Estas son las opciones que vale la pena valorar para ver el Piromusical de despedida de La Mercè 2026 el próximo 27 de septiembre en Barcelona.

Playa del Bogatell

Si la prioridad es ver y sentir el Piromusical muy de cerca, la playa del Bogatell es la referencia principal. Es el entorno desde el que se lanzará la pirotecnia y donde mejor se escuchará la banda sonora, aunque también será previsiblemente uno de los lugares con mayor concentración de personas.

Por eso, quien quiera instalarse en el Bogatell debería plantearse llegar con bastante antelación para encontrar un sitio cómodo donde esperar a que comience el espectáculo.

Playa de la Nova Icària

La playa de la Nova Icària, ubicada justo al lado de la de Bogatell, también está muy cerca del lugar de lanzamiento de los fuegos, por lo que ofrecerá también muy buenas vistas, aunque es algo menos extensa que la anterior.

Aquí la recomendación también es llegar con tiempo y buscar un buen sitio antes de que empiece a llenarse la zona de gente. Una vez haya comenzado el espectáculo, moverse entre las playas podría resultar bastante más complicado.

Mapa del Espigón del Bogatell en Barcelona.

Port Olímpic

El Port Olímpic es otra de las alternativas que cabe tener en cuenta. Su ubicación, cerca de la Nova Icària y el Bogatell, permite seguir el espectáculo desde otra perspectiva, ya que los fuegos no estarán justo delante, pero el horizonte abierto permitirá tener una visión más panorámica del conjunto.

Además, esta es una buena opción para quienes prefieran no sentarse en la arena.

Cómo llegar y cómo marcharse

Para una noche como esta, el coche particular es la opción menos recomendable. El litoral concentrará una gran cantidad de público y el final del espectáculo provocará una salida simultánea de miles de personas.

La L4 del metro ofrece varias estaciones para acceder a la zona del Piromusical, entre ellas Ciutadella | Vila Olímpica, Bogatell o Llacuna, dependiendo del punto de observación elegido.

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También cabe tener en cuenta cómo será la vuelta. Y es que las estaciones más cercanas al litoral pueden acumular grandes colas y acumulación de gente, que abandonarán de golpe el lugar cuando terminen los fuegos. Por ello, un buen consejo es no tener prisa por marcharse justo al terminar el show. Quedarse un rato más en la zona y esperar a que se disuelva parte de la multitud puede hacer mucho más llevadero el regreso.