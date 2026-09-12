Ciutat Vella concentra cinco de cada diez cámaras de videovigilancia instaladas en Barcelona los últimos seis años

Barcelona acelera el despliegue de cámaras de vigilancia en sus calles. Según datos obtenidos por EL PERIÓDICO a través de una solicitud de información pública, en lo que va de año el ayuntamiento de la capital catalana ha obtenido autorización para instalar 240 dispositivos de vídeo para monitorizar la ciudad. Entre 2020 y 2025, el consistorio solicitó 150 dispositivos, a una media de 25 por año. Únicamente este 2026, el consistorio casi ha decuplicado las solicitudes de cámaras que ha realizado, de media, los ejercicios anteriores. De hecho, la administración local ya explicó en agosto sus planes para instalar un centenar de cámaras más en puntos clave, una apuesta por ampliar su red de vigilancia que va en la misma línea seguida por otras ciudades y pueblos catalanes.

En el periodo que va de 2020 a 2026, el Ayuntamiento de Barcelona ha obtenido permiso para instalar un total de 441 cámaras que conforman el parque actual de sistemas instalados. Todas ellas cuentan con la autorización de la Direcció General d'Administració de Seguretat, el organismo con competencias para ello, y con un informe favorable de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), que supervisa su uso por parte de los cuerpos policiales para garantizar la protección de los derechos ciudadanos.

Los datos obtenidos por este diario permiten distribuir los dispositivos por distritos. Del total de 441 dispositivos, el que cuenta con un mayor número de cámaras autorizadas es Ciutat Vella, área altamente transitada por turistas que concentra el Gòtic Sud, Les Rambles, el Born y el Raval, con 204 cámaras. Es decir, que el 46% del total de dispositivos en la ciudad, lo que se traduce en cinco de cada diez cámaras, se han pedido para ser ubicadas en el distrito barcelonés. Le siguen el Eixample (103); Nou Barris (58); Sants-Montjuïc (44); Sant Andreu (21); y Horta-Guinardó (11).

Distritos de Barcelona con más cámaras de videovigilancia autorizadas

186 cámaras en funcionamiento

En cuanto a lugares específicos, la zona más vigilada es La Rambla, que concentra hasta 63 dispositivos de videovigilancia. Por detrás están el Gòtic Sud y Nou Barris, con 58 cámaras; el Eixample, con 57; la Anella Olímpica, con 31; Bellcaire, con 30; el Born, con 29; y el Raval, con 27. Otros lugares frecuentados por el turismo que reúnen cada vez más sistemas de videovigilancia son la Sagrada Família, con 16 cámaras, o los Búnquers del Carmel, con 11.

Aunque el total de 441 cámaras cuentan con autorización vigente, los datos disponibles no permiten garantizar que todas ellas están operativas. De hecho, el consistorio catalán asegura que el número actual de cámaras en funcionamiento es de 186. Por años, el consistorio desplegó 25 cámaras en 2020; cinco en 2021; 50 en 2022; ocho en 2023; seis en 2024; 56 en 2025; y 240 en 2026, cuando se ha producido el gran salto. A esas 390 hay que sumarle otras 51 cámaras que el informe no especifica cuándo fueron autorizadas.

Mapa que muestra las zonas de Barcelona con más cámaras de videovigilancia autorizadas.

Antes de instalarlas, el Ayuntamiento debe solicitar el aval de la CCDVC. Es cuando lo obtiene que el consistorio inicia inmediatamente la adquisición, instalación y activación de estos dispositivos. Las autorizaciones tienen una vigencia máxima de un año y pueden ser renovadas, explica a este diario Joana Ricardo Hoyos, exdirectora general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior y actual secretaria general de la conselleria. El consistorio asegura que las cámaras "llegarán a todos los distritos de la ciudad" y que la CCDVC avala un despliegue "muy garantista" de esos dispositivos de videovigilancia.

Barcelona instalará un centenar de videocámaras en puntos clave como el Born, la Pegaso y los búnkeres del Carmel. / El Periódico

Zonas de alta criminalidad

El Ayuntamiento de Barcelona vincula la instalación de cámaras a la disuasión de delitos. El teniente de Alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, aseguró en agosto que el lugar en el que se colocan se determina basándose en tres elementos: "El terrorismo, la masificación y la actividad delictiva". La capital catalana es la segunda del área metropolitana, por detrás de L'Hospitalet de Llobregat, en la que más población asegura haber sido víctima del algún delito (28,6%), según la última edición del Índex de Victimització que elabora anualmente el Institut Metròpoli. Por distritos, los datos oficiales muestran que los distritos más afectados son Ciutat Vella (29,9%), Sant Andreu (24,4%) y Eixample (24,1%).

Turistas fotografiando Barcelona junto a un cartel del ayuntamiento que anuncia sanciones por orinar en la calle, hacer botellón y hacer ruido en la calle Mühlberg, de camino a los Búnkers del Carmel. Barcelona, 5 de agosto de 2026. / Belén González / EPC

Recientemente, el consistorio ha celebrado que la criminalidad en Barcelona ha caído un 11,2% durante los primeros seis meses de 2026, un descenso que en sus notas públicas ha atribuido, en parte, a la ampliación de la red municipal de videovigilancia. No obstante, fuentes municipales de Barcelona explican que aún no se puede concluir que el despliegue de cámaras se traduzca automáticamente en una reducción de la delincuencia.

De hecho, el Ayuntamiento ha hecho de la instalación de cámaras en la vía pública una parte esencial de su estrategia de seguridad. El propio Batlle ya anunció a principios de agosto el despliegue de casi un centenar de nuevos dispositivos antes de que termine el año, señalando que Barcelona está "muy poco videovigilada". Su intención es alcanzar el ambicioso objetivo de las 500 cámaras en 2027. Mientras en la etapa de la alcaldía de Ada Colau Barcelona instaló unas 80 cámaras de videovigilancia, el gobierno de Jaume Collboni va camino de haber desplegado al menos 302.

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Parte de la sociedad civil ha reaccionado con cierto escepticismo a esa estrategia de videovigilancia. Una voz representativa de ese sector es la de Judith Membrives, investigadora del IN3 de la UOC y responsable de IA y Derechos Humanos en Lafede, quien considera que Barcelona y cada vez más ciudades catalanas "están utilizando la amenaza terrorista para ir construyendo un panóptico digital" que "abre la puerta a la vigilancia con algoritmos y al deterioro de la democracia". Membrives lamenta que "saberte vigilado hace que cambies tu forma de estar en la calle y eso puede suponer la restricción de derechos".