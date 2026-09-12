Barcelona dará 600 euros por cambiar a un ciclomotor eléctrico

Barcelona empieza a pagar por dejar atrás los ciclomotores de combustión. El ayuntamiento abrirá este martes, 15 de septiembre, el plazo para solicitar una ayuda de 600 euros por la compra de un ciclomotor eléctrico nuevo, siempre que se entregue para desguace un ciclomotor de combustión. La subvención está disponible para personas y empresas censadas en Barcelona y admite operaciones realizadas desde el pasado 1 de marzo.

El consistorio ha informado de la convocatoria en un comunicado, que forma parte de su estrategia para conseguir que todos los ciclomotores que circulan por la ciudad sean eléctricos en 2030. La ayuda se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre de 2028 y cuenta con una dotación de 5,2 millones de euros para el periodo 2026-2028.

Los 600 euros, eso sí, tienen un límite: no podrán superar el 50% del precio del ciclomotor sin IVA. Para obtenerlos es obligatorio desballestar un vehículo de combustión. Tanto la compra del nuevo ciclomotor como el desguace del antiguo deben haberse realizado a partir del 1 de marzo de 2026.

Un trámite reducido a dos documentos

El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que quiere que solicitar la ayuda sea sencillo. En el caso de las personas físicas, únicamente será necesario aportar el justificante de compra del ciclomotor eléctrico y el certificado de desballestamiento del vehículo de combustión.

Para facilitar este segundo paso, los depósitos de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ofrecen gratuitamente el servicio de desballestamiento a las personas usuarias y entregan el certificado válido para tramitar la subvención.

Las solicitudes se podrán presentar a través de la web municipal habilitada para estas ayudas desde el 15 de septiembre..

Barcelona tiene 24.000 ciclomotores de combustión censados

La dimensión del programa se entiende mejor con las cifras del parque actual. Barcelona tiene aproximadamente 32.000 ciclomotores censados: unos 8.000 son eléctricos y alrededor de 24.000 todavía funcionan con combustión.

El Ayuntamiento de Barcelona calcula, sin embargo, que son unos 18.000 los ciclomotores de combustión que circulan habitualmente por la ciudad. Según los datos disponibles, estos vehículos generan aproximadamente 3.000 toneladas de CO₂ al año. El objetivo del programa es sustituir progresivamente ese parque por vehículos eléctricos de cero emisiones.

La medida se integra en el Pla Clima, la estrategia municipal contra el cambio climático, que contempla una inversión de 1.800 millones de euros hasta 2030 en actuaciones de adaptación y mitigación. El plan tiene como previsión reducir más de un millón de toneladas de CO₂ en cinco años, además de contribuir a reducir el ruido urbano y situar la salud de la ciudadanía en el centro de la transición ecológica.

Infraestructura de recarga

Los 5,2 millones destinados a las ayudas que se abren ahora son solo una parte de un programa más amplio. El consistorio prevé invertir unos 15 millones de euros entre 2026 y 2030 para renovar 24.000 ciclomotores de combustión por eléctricos y desplegar 64 nuevas estaciones de intercambio de baterías.

El siguiente paso del programa será precisamente la infraestructura de recarga. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha aprobado las bases reguladoras de las ayudas para instalar estaciones de intercambio de baterías para vehículos eléctricos ligeros y próximamente anunciará la correspondiente convocatoria.

Estas estaciones permitirán cambiar una batería descargada por otra cargada en pocos segundos, una fórmula con la que el consistorio pretende eliminar una de las principales barreras para quienes se plantean utilizar un ciclomotor eléctrico y garantizar una red suficiente para la movilidad diaria.

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El programa se completará con una segunda línea de ayudas para ciclomotores prevista para 2029 y 2030.