Kevabrö: la empresa de kebabs barcelonesa que empezó con un vídeo viral y ahora tiene tres locales y 50 empleados

Hace poco más de un año, Kevabrö no tenía restaurantes, trabajadores ni clientes. Era una idea nacida de un vídeo humorístico publicado en internet. Catorce meses después, aquella broma se ha convertido en una empresa con tres locales en Barcelona, medio centenar de empleados y planes para iniciar su expansión fuera de Catalunya.

Detrás del proyecto hay cuatro jóvenes barceloneses, de entre 24 y 28 años, sin experiencia previa como grandes empresarios de la restauración. Procedían del mundo audiovisual, creaban contenidos para marcas y combinaban trabajos como autónomos, en agencias o en la hostelería.

"Estábamos cansados de trabajar en los proyectos de los demás. Queríamos construir algo nuestro", explica Samuel Catalán, cofundador de la compañía. La idea recuperaba un vídeo sobre un kebab que había grabado años antes. Lo que empezó como una ocurrencia acabó revelando una oportunidad de negocio: ocupar el espacio situado entre el kebab barato, asociado a una calidad baja, y las versiones gourmet que lo alejan de su carácter popular.

Antes de levantar la persiana, los fundadores publicaron una serie documental de 11 episodios en la que explicaban cómo montaban el restaurante desde cero. Mostraron la búsqueda de socios y financiación, la elección del local y los viajes para desarrollar las recetas. La estrategia les permitió reunir cerca de 30.000 seguidores en Instagram antes de servir el primer pedido.

El primer establecimiento abrió en 2025 en la plaza del Doctor Letamendi. Después llegaron un segundo local en Sants y un tercero frente al recinto modernista de Sant Pau. La empresa pretende inaugurar dos más antes de que termine 2026.

El éxito digital también se traslada a la calle. Sus responsables aseguran que, en los momentos de mayor afluencia, se forman colas de hasta una hora, especialmente durante los fines de semana o después de publicar nuevos vídeos en las redes sociales.

Samu Catalán, fundador y director creativo de Kevabrö / Zowy Voeten / EPC

Un kebab popular, pero "bien hecho"

La propuesta se construye sobre una carta corta y una idea sencilla: mejorar la calidad del producto sin convertirlo en alta cocina.

"No queríamos ponerle caviar, trufa ni salsas extravagantes. Queríamos buena carne, verduras frescas y pan elaborado cada día", señala Sergi Cots, otro de los cofundadores. "No hemos reinventado el kebab. Simplemente hemos intentado hacerlo bien".

Antes de abrir, el equipo viajó a Turquía y Alemania para conocer cómo se prepara el producto en Estambul y Berlín. De esa investigación surgieron las dos principales recetas de la carta: el OG Ahmed, inspirado en la tradición libanesa, y el Berlín, próximo al döner popularizado en Alemania.

La compañía utiliza carne de proximidad, verduras de cultivo cercano, pan amasado y horneado en el establecimiento y salsas elaboradas a diario. Los precios se sitúan entre los siete y los diez euros.

"El kebab tiene algo muy popular y muy honesto. No necesita disfrazarse de otra cosa", sostiene Catalán. "Queremos que siga siendo un producto que se come con las manos y con el que te manchas, pero que después no te siente mal".

El producto detrás de la viralidad

Las redes sociales explican buena parte de la notoriedad de Kevabrö, pero sus responsables rechazan que el crecimiento dependa únicamente de la comunicación.

"El marketing consigue que vengas por primera vez, pero el producto hace que repitas", resume Cots. La empresa afirma que el 80% de los clientes vuelve, un dato que calcula mediante la información asociada a los pagos con tarjeta.

amu Catalán, fundador y director creativo de Kevabrö / Zowy Voeten / EPC

En 14 meses, la cadena asegura haber vendido más de 350.000 kebabs y actualmente consume unas 14 toneladas de carne al mes. Su producto más solicitado, el kebab Berlín, supera los 113.000 pedidos.

"Las redes pueden generar una cola durante unos días, pero no durante más de un año", apunta Catalán. "Cuando ves que la gente espera y después vuelve, entiendes que el contenido ha funcionado, pero también que el producto responde".

Aunque su comunicación se dirige principalmente a un público joven, los fundadores sostienen que la clientela es más amplia. "Nos viene la señora de 70 años que vive en la esquina y también el chico de 16 que llega en patinete con sus amigos", explica Cots. "El kebab es como el fútbol o la música: reúne a gente muy diferente".

Por sus establecimientos también han pasado futbolistas del primer equipo del FC Barcelona y figuras como Harry Styles, Charli XCX o Ibai Llanos. Pese a esa exposición, Catalán pone el foco en los clientes habituales: "Está muy bien que venga alguien conocido, pero el negocio se construye con el vecino que repite cada semana".

Madrid, primera parada

Después de concentrar tres aperturas en poco más de un año, la empresa prepara su salida de Barcelona. Madrid será el primer destino, mientras que París, Londres y Dubái figuran entre las ciudades estudiadas para iniciar la expansión internacional en 2027.

La compañía busca locales y posibles socios, aunque descarta por ahora una expansión basada únicamente en franquicias.

"No queremos crecer sin más y perder el control de lo que hacemos", explica Cots. "Buscamos socios que conozcan cada ciudad, pero que también entiendan el producto y nuestra manera de trabajar".

Los fundadores evitan concretar objetivos de facturación y aseguran que su prioridad es consolidar los establecimientos, mantener la calidad y crecer sin diluir la identidad de la marca. El desafío será convertir el fenómeno del primer año en una cadena capaz de internacionalizarse sin perder el carácter popular y barcelonés con el que nació.