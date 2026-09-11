Sant Jeroni de la Murtra y otras 4 joyas al lado de Barcelona para alegrar el final del verano

El buen tiempo del final del verano invita a salir y buscar planes al aire libre para exprimir los fines de semana y paréntesis laborales. Muy a menudo, al buscar visitas singulares y oasis panorámicos los barceloneses se limitan a enclaves dentro la ciudad, por desconocimiento de los rincones sorprendentes que hay en los alrededores.

Por ello, EL PERIÓDICO propone una selección de cinco joyas cerca de Barcelona que merece la pena explorar. Ya sea solo, en familia o con amigos, estas propuestas culturales y de gastronomía en el área metropolitana son un gran plan y además asequible. Las entradas son gratuitas o cuestan menos de 5 euros.

Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)

Monasterio de Sant Jeroni de Murtra / KRIS UBACH

Se trata de un antiguo monasterio de estilo gótico situado en el valle de Betlem. El recinto es ideal para desconectar del ajetreo urbano y gozar de la tranquilidad del silencio, aunque pertenece a la tercera ciudad más poblada de Catalunya.

Este monumento cerca de Barcelona fue escenario de acontecimientos históricos de gran importancia, como un encuentro entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. A raíz de este episodio, Badalona ha iniciado los trámites para expropiar el recinto y transformarlo en un museo sobre el descubrimiento de América.

El espacio ofrece visitas guiadas, sin guía y visitas para grupos.

Dirección: Camino del Monasterio, s/n, Badalona

Precio: 5 euros (entrada general)

Can Negre (Sant Joan Despí)

Fachada principal de Can Negre / Jordi Cotrina

Este edificio modernista es de cita obligada para los amantes del movimiento artístico liderado por Antoni Gaudí. En este caso, la masía fue diseñada por Josep Maria Jujol, arquitecto que colaboró en obras tan emblemáticas como el Park Güell. Su reconocimiento en Catalunya, sin embargo, no ha cruzado fronteras como ha sucedido con Gaudí.

La forma ondulada del tejado, la imponente tribuna y los llamativos colores la hacen una joya al lado de Barcelona imprescindible para todos aquellos que disfrutan con la arquitectura. A cuatro pasos de una estación de Rodalies, además.

Dirección: Plaza de Catalunya, 1, Sant Joan Despí

Precio: 3 euros

Espai Corberó (Esplugues de Llobregat)

Visita al Espai Corberó, comprado por el ayuntamiento de Esplugues / JORDI OTIX

En medio del casco antiguo de Esplugues de Llobregat se erige un curioso conjunto arquitectónico de columnas, arcos y espejos de varias dimensiones. Este conjunto formado por sorprendentes estructuras pertenece a uno de los escultores catalanes más singulares del siglo pasado, Xavier Corberó.

El espacio es perfecto para asombrarse en un paseo por una arquitectura que experimenta con las formas. Y tiene muy buen acceso en transporte público.

Dirección: Calle de l'Església, s/n, Esplugues de Llobregat

Precio: Entrada libre

Parque de Can Buxeres (L’Hospitalet de Llobregat)

Parque de Can Buxeres / Cedida por AMB

A muy poca distancia de estaciones de metro (Rambla Just Oliveras) y tren (L’Hospitalet de Llobregat) se esconde otra gema metropolitana. Este verde lugar es un oasis de calma, de especies vegetales y de patrimonio arquitectónico.

Para descubrir un tesoro modernista bien guardado solo es necesario adentrarse en el parque hasta el palacete de Can Buxeres, donde se alza una glorieta de planta circular decorada con mosaicos dignos de admirar.

Dirección: Carretera de Esplugues, 1, L’Hospitalet de Llobregat

Precio: Entrada libre

Panoràmic Bar (Montgat)

Ubicado en una pequeña colina con vistas al mar se encuentra el chiringuito Panoràmic, un local sencillo pero privilegiado por su posición estratégica. En los últimos años ha proporcionado mágicas fotografías a las cuentas de Instagram de muchos influencers y aficionados de la capital.

La terraza al aire libre cuenta con música en directo y oferta gastronómica local. Por ejemplo, sirven cerveza artesanal hecha en la misma comarca del Maresme.