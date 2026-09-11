"Ahora nos toca defender derechos y libertades": Sant Boi apela a la unión del pueblo en el 50 aniversario de la histórica Diada del 76

Cientos de personas, como cada Onze de Setembre desde hace 50 años, se han desplazado a Sant Boi de Llobregat este 2026 para participar en la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova, héroe del catalanismo, cuya tumba yace en la iglesia de Sant Baldiri del municipio del Baix Llobregat. Desde 1976, la ciudad es un referente en la lucha por las libertades después de que acogiera la primera gran concentración por la Diada autorizada. Un acto histórico que ha pervivido en la memoria como un grito en favor de la democracia y la identidad nacional. Ante el avance de las fuerzas de ultraderecha en Catalunya, España y buena parte del globo, la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha aprovechado el acto para reivindicar el espíritu del 76 en la que hombres y mujeres de distintos espectros políticos y sociales "trabajaron juntos, sintiéndose un solo pueblo", con el objetivo de "conquistar unos derechos y libertades" que "ahora nos toca defender".

Sant Boi no tenía que ser el punto de concentración. En un origen, el objetivo de los organizadores era el Parc de la Ciutadella, en Barcelona. Pero, en plena transición a la democracia, los últimos coletazos del régimen se opusieron a que la capital catalana fuera a ser el escenario de la primera gran manifestación autorizada tras la muerte del dictador, ocurrida tan solo 10 meses antes. En las negociaciones con el gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, el historiador Josep Benet sugirió que Sant Boi se convirtiera en sede alternativa al acoger esta la tumba de Rafael Casanova. Y así fue. Pese al poco margen, la organización fue un éxito y el acontecimiento quedó gravado en la retina de todos los santboinos y buena parte de los catalanes.

"Hoy no es un Onze de Setembre cualquiera. Hoy Sant Boi está inmerso en la conmemoración del 50 aniversario de la histórica Diada del 76, en la que miles de catalanes y catalanas de a lo largo del país convirtieron nuestra ciudad en el epicentro de las reivindicaciones nacionales y de los derechos y libertades; de las reivindicaciones de todo un pueblo, bajo el lema ‘Libertad, amnistía y Estatut d’Autonomia", ha reivindicado la alcaldesa en su tradicional intervención en la iglesia de Sant Baldiri, una vez terminadas las ofrendas de partidos y entidades. Además de por Moret, el acto ha sido encabezado por la consellera d'Economia y Finances de la Generalitat, Alicia Romero; el president del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Programación especial

Este 11 de septiembre de 2026, más allá de los actos junto a la tumba de Casanova, Sant Boi ha alargado el homenaje a la histórica concentración con un pasacalle popular en conmemoración del 50 aniversario. Así, 300 vecinos y vecinas distribuidos en seis grupos —en representación de los barrios de la ciudad— han desplegado seis grandes senyeres —cada una de ellas ha de 50 metros de largo— que han transportado hasta la plaza de Catalunya de Sant Boi, escenario que congregó a miles de personas en la Diada del 1976. A su llegada, las corales Renaixença y Pedres Blanques, acompañadas por la orquesta de cámara A4Cordes, han interpretado el 'Cant de la Senyera' y 'La Santa Espina'.

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La ofrenda floral y el pasacalle han sido así el colofón a una programación especial de actividades que se puso en marcha el 8 de septiembre con la inauguración de la exposición '11 de septiembre de 1976. Tácticas de libertad' en el Museu de Sant Boi. El pasado miércoles 9 de septiembre, Can Massallera fue escenario también de un acto institucional encabezado por el presidentede la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Además, este 10 de septiembre, la plaza del ayuntamiento acogió a las 22 h el concierto '50 diades en Sant Boi', que dio a su vez el pistoletazo de salida a la edición de este año del Festival Altaveu con un concierto que runió a artistas de varias generaciones, como: Lluís Gavaldà&Joan Pau Chaves, Mushkaa&Greta, Els Amics de les Arts o David Carabén.