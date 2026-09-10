Tres detenidos por hacer pintadas en edificios históricos del Gòtic de Barcelona

Tres personas han sido detenidas por la Guàrdia Urbana de Barcelona acusadas de hacer pintadas en las fachadas de varios edificios catalogados del barrio Gòtic. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada del miércoles y los agentes pudieron localizar a los sospechosos gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en el Ayuntamiento de Barcelona.

Según han informado fuentes municipales, las cámaras captaron a los jóvenes mientras realizaban las pintadas. A partir de las imágenes, la policía municipal difundió entre las patrullas una descripción de los sospechosos y comenzó a seguir sus movimientos por las calles del barrio.

Localizados poco después

Poco después, varias patrullas los localizaron en el carrer Nou de Sant Francesc. Los tres coincidían con la descripción facilitada por los agentes, tanto por sus características físicas como por la ropa que llevaban. Según la Guàrdia Urbana, durante la intervención se mostraron especialmente nerviosos y alterados.

En el registro preventivo, los agentes encontraron varios rotuladores tipo "táker" y un guante. Además, uno de los jóvenes tenía restos de pintura negra en una de las manos.

Dos edificios protegidos

La inspección posterior permitió determinar dónde habían actuado. Los agentes localizaron pintadas en las fachadas de dos edificios catalogados, situados en la calle d’Hèrcules, 1, y en la calle Ciutat, 4. Ambos forman parte del catálogo municipal de protección patrimonial.

Las pintadas eran recientes: cuando los agentes inspeccionaron las fachadas, la pintura todavía estaba fresca y desprendía olor. Durante la investigación también comprobaron que uno de los sospechosos había arrojado un espray de pintura en la plaza Sant Miquel mientras recorría el barrio.

Delito de daños

Una vez completadas las comprobaciones y confirmado que las pintadas habían afectado a bienes catalogados de valor patrimonial, los agentes detuvieron a los tres jóvenes como presuntos autores de un delito de daños. Posteriormente, fueron trasladados a dependencias policiales.

Dos de los tres detenidos han pasado este jueves a disposición judicial.

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Por su parte, los servicios municipales de limpieza y mantenimiento ya han intervenido para retirar las pintadas y devolver a las fachadas afectadas su estado original.