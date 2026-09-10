La Sindicatura de Comptes de Catalunya reprocha la falta de sanciones en las ZBE: solo 6 de los 23 municipios multaban en 2025

Entre enero del 2022 y marzo del 2025, únicamente seis de los 23 municipios de Catalunya obligados a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sancionaban a los vehículos contaminantes que accedían a los perímetros para proteger la calidad del aire. La conclusión se lee en un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el cumplimiento de las ZBE en las ciudades, en el cual el ente reprocha que la falta de sanciones "reduce la efectividad de las medidas". El dato es prácticamente calcado a un recuento propio de EL PERIÓDICO de marzo del 2025, el primer ejercicio en el que las administraciones locales estaban obligadas a cumplir con la medida, según la regulación estatal.

Pese a que todos los municipios disponían en aquel momento de procedimiento sancionador por incumplimiento de las restricciones de las ZBE, "solo Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Viladecans lo aplicaban efectivamente", concluye el órgano fiscalizador. A renglón seguido, asegura que "Badalona, Granollers, Lleida, Mollet del Vallès y Terrassa no habían aplicado sanciones", certifica el informe presentado por el síndico Ferran Roquer como ponente y aprobado por el Pleno de la Sindicatura en la sesión extraordinaria del pasado 30 de julio de 2026.

El órgano fiscalizador pone de relieve que la mayoría de los ayuntamientos sufren "deficiencias importantes" en los sistemas de seguimiento de las ZBE catalanas. Los municipios de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Reus, Rubí, Tarragona, Viladecans y Vilanova i la Geltrú "no disponían de procedimientos de seguimiento formalizados, y Badalona y Tarragona no elaboraban informes de resultados", concluye la Sindicatura.

Uno de los grandes debates en el ecosistema de las ZBE es qué exactamente se consideran sanciones activadas. Por ejemplo, este diario ha contado que en el Arc Metropolità de Barcelona importantes ciudades de la segunda corona metropolitana —Sabadell, Terrassa, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers y Mollet del Vallès— han encontrado una singular excepción legal para eximir de sanciones prácticamente 'sine die', es decir, sin una delimitación temporal definida, a los vecinos que acrediten estar empadronados en la superficie urbana afectada por la ZBE. Aunque las ordenanzas locales lo recogen de manera imprecisa, los consistorios se aseguran no tener que sancionar a sus residentes al menos hasta el año 2029.

Falta de planes de comunicación

Por otra parte, el documento señala que L'Hospitalet de Llobregat no respondió a las peticiones de información requeridas, lo que supuso una "limitación al alcance de la fiscalización". En el ámbito de la comunicación institucional, solo Girona cumplió con la totalidad de notificaciones exigidas por la normativa, mientras que únicamente siete municipios contaban con un Plan de comunicación y sensibilización aprobado y totalmente ejecutado.

Los indicadores ambientales recabados muestran que el impacto real de las ZBE en la calidad del aire es desigual. Barcelona y Sant Cugat del Vallès registran reducciones efectivas de contaminantes y gases de efecto invernadero. En cambio, la falta de datos en Badalona y Lleida impide evaluar el impacto real de sus zonas restringidas.

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Asimismo, en materia de movilidad sostenible, mientras localidades como Barcelona, Lleida, Sant Boi de Llobregat y Sant Cugat destacan por sus estrategias globales, municipios como Cerdanyola del Vallès y Mollet del Vallès carecían de "objetivos definidos".