La oposición de Badalona recela de la expropiación de Sant Jeroni para un museo del Descubrimiento de América

La oposición de Badalona ha reaccionado al anuncio del alcalde Xavier Garcia Albiol de expropiar el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el Descubrimiento de América. La posición mayoritaria la resume una afirmación de Fernando Carrera, portavoz del PSC: "Estamos de acuerdo en estudiar la viabilidad de que Sant Jeroni sea de titularidad municipal, pero la propuesta de convertirlo en un museo dedicado al descubrimiento de América nos parece una 'Albiolada' más".

El concejal socialista lamenta que la propuesta sea "poco reflexionada y fruto de la improvisación". "Es evidente que una parte del monasterio no se encuentra en buen estado", señala Carrera, pero "es necesario conocer el valor económico de la expropiación o compra" y que "exista un compromiso real por parte del Ayuntamiento por mantener el monasterio", rubrica Carrera. Por el momento, el consistorio no ha hecho público el coste de la operación.

También Àlex Montornès, portavoz de ERC, ha comentado la noticia del día en Badalona. El alcaldable republicano ha aseverado que "no es bueno" convertir el monasterio "en un parque temático sobre el genocidio de América". Aunque, ha reconocido, "sí es bueno que las propuestas de ERC se transformen en propuestas de la ciudad", en el sentido de que los republicanos habían sugerido hace tres años precisamente que el consistorio lo comprase y lo museizara.

El Ayuntamiento de Badalona, por su parte, asegura que la decisión se ha tomado tras haber recibido el Ayuntamiento una propuesta para ejercer su derecho a tanteo y retracto sobre el recinto, ante la "existencia de un comprador firme, una sociedad interesada en adquirir el conjunto". El objetivo del gobierno Albiol pasa por "garantizar que un espacio de un extraordinario valor patrimonial e histórico quede definitivamente vinculado a Badalona y pueda ser preservado", señalan fuentes municipales.

"Una parte de la historia del mundo pasa por Sant Jeroni, pasa por Badalona, y tenemos la responsabilidad de preservarla y ponerla en valor", ha declarado Albiol. Así, la propuesta municipal radica en desarrollar un "proyecto museístico singular que explique el contexto del descubrimiento de América, el primer viaje de Cristóbal Colón, su retorno a la península y la vinculación de este episodio con Badalona y con el monasterio".

Noticias relacionadas

Para subrayar esa relación, el consistorio menciona que "diversas instituciones públicas" como el Portal de Archivos Españoles (PARES) o Patrimoni Cultural de la Generalitat "recogen que los Reyes Católicos recibieron a Colón en el monasterio en abril de 1493, tras su retorno".