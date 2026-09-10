Medio siglo de la primera Diada posfranquista de 1976, celebrada en Sant Boi: "Marcó a los vecinos de la ciudad"

El 11 de septiembre de 1976 supuso un punto de inflexión en la historia de Sant Boi de Llobregat y Catalunya. Miles de catalanes procedentes de todo el territorio acudieron en masa a la ciudad del Baix Llobregat, que acogió la celebración del primer ‘Onze de Setembre’, la Diada nacional de Catalunya, desde la muerte del dictador Francisco Franco. Un evento que se quedó gravado en la retina de todos aquellos que participaron del histórico acontecimiento, que este 2026 cumple 50 años.

Apenas 11 años tenía la actual alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, cuando el evento tuvo lugar en la ciudad que ahora lidera. Todavía recuerda la edil como ríos de gente desembocaron a lo largo del día en la plaza Catalunya del municipio, donde tuvieron lugar las concentraciones y los parlamentos.

Sus padres salieron a la calle, a ella le tocó mirar desde la ventana de su casa, en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, acompañada de su hermana y su abuela, que durante el franquismo tuvo que vivir exiliada en Francia. “Tengo el recuerdo de la emoción de mi abuela al ver las 'senyeres' que subían hacia la plaza Catalunya. Eso nunca lo olvidaré”, rememora la alcaldesa, quien afirma que el evento "marcó a los vecinos de la ciudad".

Sant Boi no tenía que ser el punto de concentración. En un origen, el objetivo de los organizadores era el Parc de la Ciutadella, en Barcelona. Pero, en plena transición a la democracia, los últimos coletazos del régimen se opusieron a que la capital catalana fuera a ser el escenario de la primera gran manifestación autorizada tras la muerte del dictador, ocurrida tan solo 10 meses antes.

260906ACN_Fons Pilar Aymerich, Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) ACN_243544309 / .

En las negociaciones entre la Assemblea de Catalunya (AC), el Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC) y entidades catalanas con el gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, el historiador Josep Benet sugirió que Sant Boi se convirtiera en sede alternativa al acoger esta la tumba de Rafael Casanova, héroe del catalanismo. Y así fue. El objetivo principal era lograr la autorización y poder hacer un gran acto público, dejando atrás la clandestinidad de los años previos.

Unas 50.000 personas de toda Catalunya

El director del Archivo Histórico Municipal de Sant Boi, Carles Serret, explica que toda la concentración del 1976 contó con un “relativa improvisación” a causa de los “obstáculos” que tuvieron que sortear los organizadores. “Hubo dificultades. No se concedió el permiso definitivo hasta menos de dos días antes de la Diada”, rememora Serret. Pese al poco margen, la organización fue un éxito y aunque se convocó a los asistentes a las cinco de la tarde, ya desde la mañana la ciudad empezó a acoger asistentes de todas partes que, más allá de la cuestión nacional, también presente, clamaban en favor de la libertad, la amnistía, la autonomía y un cambio de régimen, con el antifranquismo como bandera.

Ese día, la voz de la actriz Pepa Arenós, los parlamentos de oradores de distintas tendencias y la lectura de un mensaje del presidente Josep Tarradellas expresaron un mensaje unitario en favor de la democracia y las libertades nacionales. "'Nos tratan de terroristas, pero son ellos los terroristas'. Y la gente aplaudió", dijo la misma Arenós a la ACN que gritó entonces cuando un helicóptero sobrevoló la concentración.

Celebración de la Diada en Sant Boi en 1976. / .

Cuánta gente participó es una cuestión difícil de resolver. Los impulsores hablaron entonces de 100.000 personas. Carles Serret explica que en la plaza Catalunya de Sant Boi caben unas 30.000 personas, pero que también había mucha gente en balcones y calles aledañas. Además, apunta, cuando el acto ya había terminado y había gente que marchaba de la ciudad, también había gente que justo llegaba, lo que aún dificultaba más el recuento. Para Serret, hasta 50.000 personas es “una cifra bastante válida”.

El principio del cambio

El mismo Serret señala que, entre parte del público local, también había lago de miedo, sobre todo aquella más alejada de las luchas obreras y otros movimientos asociativos. En el momento de la Diada del 76 todavía no había transcurrido un año de las últimas ejecuciones del régimen —fueron a finales de septiembre del 1975— y durante el año se habían reprimido algunas marchas o producido detenciones políticas de entidades que operaban en la clandestinidad.

Lo recuerda bien la luchadora antifranquista y abogada Magda Oranich: "Al principio pensábamos que con la muerte de Franco ya estaba todo hecho. Pero no. En las primeras manifestaciones recibimos duro". Igual de incombustible que en su juventud, recuerda que hubo distintos hechos que poco, a poco, propiciaron un "caldo de cultivo" que desembocó en la gran manifestación de la Diada de Sant Boi, a la que define como "un hecho histórico de la máxima importancia".

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Oranich hace hincapié en el rechazo y contestación internacional que supusieron esas últimas ejecuciones del franquismo que, sumadas a un creciente anhelo de libertad de la población, ayudaron a propiciar la apertura del régimen y la transición. Unos casos, los de las ejecuciones, que conoce de buena mano dado que ella misma fue defendió como abogada a Salvador Puig Antich y a Juan Paredes Manot, ‘Txiki’, condenados a muerte y ejecutados por el régimen —el primero en 1974 y el segundo en septiembre del 75—.

Magda Oranich fue además una de las fundadoras de la Assemblea de Catalunya, la principal plataforma unitaria de la oposición antifranquista catalana, creada de forma clandestina en 1971. La abogada incide también en la importancia que tuvieron las Jornadas Catalana de la Mujer, celebradas en el paraninfo de la Universitat de Barcelona (UB) en mayo del 76, en ese 'chup-chup' que precedió a la Diada de Sant Boi. "Se desarrolló sin ningún conflicto. Éramos tantas que no se cabía. Se habló de 3.000 personas. En cualquier caso, era muchísima gente. Y había de todo, hasta guerrilleras o mujeres que habían pasado por un campo de concentración", asevera. Tras años de salir corriendo cuando veía un policía, explica que el 'Onze de Setembre' vivió por primera vez en Catalunya —ya lo había experimentado en alguna marcha en el extranjero— que la policía se pusiera a tu lado para facilitar la concentración y no para reprimir. "Significaba que cambiaban las cosas. No como pedíamos, pero poco a poco cambiaban", añade.

Derechos amenazados

De cara a la Diada de este 2026, Sant Boi se ha volcado con actos y conciertos para conmemorar la efeméride. La misma alcaldesa de la ciudad, Lluïsa Moret, reivindica el espíritu del 'Onze de Setembre' de 50 años atrás y su "mirada plural, diversa y en la que representantes de diferentes entidades sociales o políticas fueron capaces de superar sus diferencias y avanzar con planteamiento común era recuperar el país, recuperar la democracia, recuperar los derechos y libertades". "Desde Sant Boi siempre hemos apelado a mantener vivo este espíritu", añade Moret, quien advierte de los riesgos del actual contexto sociopolítico, "tan convulso y complejo" y la necesidad de que las fuerzas democráticas se unan para "frenar todos aquellos populismos de ultraderecha", posiciones que son "involucionistas" y "autoritarias".

"En estos momentos tenemos que dejar claro todos que hay cosas que no se tocan y que, en todo caso, lo único que podemos hacer es avanzar", insiste la edil, quien remarca que, sus abuelos "fueron capaces de, en momentos mucho más dramáticos que los que estamos viviendo ahora, salir adelante, de no perder la esperanza". Por lo que, ahora, "debemos recuperar ese espíritu de lucha, de optimismo, de esperanza, de ilusión por seguir adelante", remacha la alcaldesa de Sant Boi.