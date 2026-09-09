Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones en la AP-7, retrasos en Rodalies y cortes en el AVE

Lluvias menos intensas de lo previsto en Barcelona

En el área metropolitana de Barcelona, las lluvias están siendo menos intensas de lo que apuntaban las previsiones y, por ahora, no se han producido los episodios torrenciales que se esperaban. El riesgo anunciado llevó a suspender las clases en varias comarcas, recomendar el teletrabajo y pedir que se limitaran los desplazamientos no imprescindibles.

La movilidad, sin embargo, no está sufriendo una afectación generalizada en las carreteras. Trànsit mantiene la normalidad en buena parte de la red, aunque se registran algunas retenciones e incidencias puntuales.

Donde sí se concentra una afectación importante es en el transporte ferroviario: las restricciones preventivas de velocidad están provocando demoras en varias líneas de Rodalies y la alta velocidad Madrid-Barcelona ha tenido que interrumpir temporalmente la circulación para reparar daños en la catenaria.

Las lluvias continúan en el Ripollès y en la Garrotxa se registran fenómenos de tiempo violento, por lo que el foco de mayor actividad meteorológica se mantiene alejado del área metropolitana de Barcelona. Ninguna de estas dos comarcas estaban entre las que recibieron la orden de suspender las clases.