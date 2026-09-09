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Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones en la AP-7, retrasos en Rodalies y cortes en el AVE
Sigue en directo las retenciones, las carreteras afectadas y las incidencias de movilidad durante toda la jornada
Catalunya afronta este miércoles un episodio de lluvias y tormentas que finalmente está teniendo una evolución desigual y con distintos grados de afectación según la zona. Las precipitaciones más intensas se concentran en el noreste de Catalunya, mientras que en Barcelona y su entorno las previsiones han rebajado el riesgo de lluvias torrenciales.
El temporal está afectando a la movilidad, con demoras en Rodalies y en la alta velocidad Madrid-Barcelona, además de incidencias puntuales en las carreteras.
En este directo de EL PERIÓDICO, seguimos la última hora del tráfico, el transporte público y la evolución de las lluvias.
Lluvias menos intensas de lo previsto en Barcelona
En el área metropolitana de Barcelona, las lluvias están siendo menos intensas de lo que apuntaban las previsiones y, por ahora, no se han producido los episodios torrenciales que se esperaban. El riesgo anunciado llevó a suspender las clases en varias comarcas, recomendar el teletrabajo y pedir que se limitaran los desplazamientos no imprescindibles.
La movilidad, sin embargo, no está sufriendo una afectación generalizada en las carreteras. Trànsit mantiene la normalidad en buena parte de la red, aunque se registran algunas retenciones e incidencias puntuales.
Donde sí se concentra una afectación importante es en el transporte ferroviario: las restricciones preventivas de velocidad están provocando demoras en varias líneas de Rodalies y la alta velocidad Madrid-Barcelona ha tenido que interrumpir temporalmente la circulación para reparar daños en la catenaria.
Las lluvias continúan en el Ripollès y en la Garrotxa se registran fenómenos de tiempo violento, por lo que el foco de mayor actividad meteorológica se mantiene alejado del área metropolitana de Barcelona. Ninguna de estas dos comarcas estaban entre las que recibieron la orden de suspender las clases.
Precaución en las carreteras del norte de Catalunya
Ante las lluvias que afectan al norte de Catalunya, Trànsit recomienda extremar la prudencia al volante y adaptar la conducción a las condiciones de la vía.
Los conductores deben moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y extremar la precaución en las maniobras, especialmente en los tramos donde la lluvia reduzca la visibilidad o la adherencia.
La circulación se complica en la AP-7 y la N-II en La Jonquera
La situación del tráfico se complica en La Jonquera, donde la AP-7 acumula 3,5 kilómetros de retenciones en sentido Barcelona. La N-II, también hacia el sur, suma un kilómetro de congestión.
En Barcelona, la B-10 registra circulación intensa en sentido norte, en el entorno del Nus de la Trinitat, mientras que en la A-2, a la altura de Pallejà, un carril permanece cortado por una avería y la circulación es intensa en sentido Lleida.
En el norte de Girona, la lluvia mantiene además un carril cortado en ambos sentidos de la A-26, en Montagut, por la visibilidad muy reducida.
Cortan dos horas la alta velocidad entre Madrid y Barcelona
Los daños provocados por el temporal en la catenaria de Sant Vicenç dels Horts han dejado el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona en vía única y están provocando retrasos de hasta una hora.
Para evitar que las demoras sigan aumentando y poder reparar la avería, la circulación queda interrumpida durante dos horas desde las 11.00 h. Los trabajos requieren desconectar la tensión eléctrica de la catenaria.
Si la reparación avanza según lo previsto y el temporal no se intensifica, la circulación podría recuperar la normalidad a partir de las 13.00 h.
La lluvia obliga a cortar un carril de la A-26 en la Garrotxa
La lluvia está complicando la circulación en la A-26 a la altura de Montagut (La Garrotxa, Girona), donde la visibilidad es muy reducida y un carril permanece cortado en ambos sentidos, según ha informado Trànsit.
La situación afecta a un tramo de unos 500 metros, entre los kilómetros 77 y 77,5.
A esta hora, esta es la única incidencia que registra Trànsit en las carreteras catalanas, que mantienen la normalidad general.
Precaución en el Alt Empordà, la Garrotxa y el Pla de l’Estany
Protecció Civil ha emitido un nuevo aviso por fenómenos de tiempo violento hasta las 12.00 horas en el Alt Empordà, la Garrotxa y el Pla de l’Estany. Se prevén posibles episodios de granizo de más de 2 centímetros, rachas de viento superiores a 90 km/h, fuertes vientos descendentes y tornados.
La situación puede complicar los desplazamientos y afectar a la circulación, especialmente por la posible caída de objetos, ramas o árboles. Protecció Civil recomienda evitar las actividades al aire libre y extremar la precaución en los desplazamientos.
Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona
El episodio de lluvias está provocando retrasos en los servicios de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La situación podría empeorar a lo largo de la jornada a medida que evolucione el temporal, por lo que se recomienda a los viajeros consultar el estado de su tren antes de desplazarse.
Debate por la ES-Alert y el cierre de colegios
La evolución del episodio meteorológico ha abierto un debate en redes sociales entre vecinos de las comarcas donde el Govern decretó el cierre de los centros educativos y envió ayer la ES-Alert. Algunos usuarios cuestionan las medidas después de que, por ahora, las lluvias más intensas se estén concentrando en otras zonas de Catalunya y la movilidad mantenga una situación de normalidad general en la red de carreteras, sin cortes ni congestiones destacables.
Entre los mensajes críticos se leen comentarios como "¿ES-Alert para esto? Al final nadie les hará caso" o "coles cerrados y teletrabajo para observar cómo no llueve".
Otros usuarios, en cambio, defienden el carácter preventivo de las medidas: "mejor prevenir que llorar", "mejor que avisen, yo vivo en zona inundable" o "si luego se va de madre como en Valencia y nadie avisa, luego todos son lloros".
El debate coincide con una evolución meteorológica que, de momento, no está provocando una afectación generalizada de la movilidad en las zonas donde se adoptaron las principales medidas preventivas.
Las tormentas descargan con más fuerza en el Pirineo
Las tormentas previstas en la costa central y sur de Catalunya han dejado hasta ahora acumulaciones de entre 30 y 50 l/m² en puntos localizados, mientras que en buena parte del territorio las precipitaciones han sido débiles o anecdóticas.
La situación puede cambiar durante la tarde con la llegada del postfrontal. Mientras tanto, los registros más destacados se concentran en el Pirineo y el Prepirineo, donde algunos puntos ya superan los 50 l/m² acumulados.
Las previsiones rebajan el riesgo de lluvias torrenciales en Barcelona
La actualización de las previsiones rebaja la posibilidad de que se produzcan lluvias torrenciales en Barcelona y las comarcas de su entorno durante las próximas horas. El foco de mayor intensidad se mantiene ahora más desplazado hacia el norte, especialmente entre el Ripollès y la Garrotxa.
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