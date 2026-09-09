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Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones en la AP-7, retrasos en Rodalies y cortes en el AVE

Sigue en directo las retenciones, las carreteras afectadas y las incidencias de movilidad durante toda la jornada

Tráfico intenso en un día de lluvia.

Tráfico intenso en un día de lluvia. / JOSEP GARCIA

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Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
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Catalunya afronta este miércoles un episodio de lluvias y tormentas que finalmente está teniendo una evolución desigual y con distintos grados de afectación según la zona. Las precipitaciones más intensas se concentran en el noreste de Catalunya, mientras que en Barcelona y su entorno las previsiones han rebajado el riesgo de lluvias torrenciales.

El temporal está afectando a la movilidad, con demoras en Rodalies y en la alta velocidad Madrid-Barcelona, además de incidencias puntuales en las carreteras.

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En este directo de EL PERIÓDICO, seguimos la última hora del tráfico, el transporte público y la evolución de las lluvias.

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