Sant Cugat vuelve a pedir a la Generalitat que habilite “espacios seguros” en Collserola

El alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha reclamado de nuevo a la Generalitat que habilite “espacios seguros” en Collserola para que los ciudadanos puedan volver a utilizar determinadas zonas del parque pese a las restricciones derivadas de la peste porcina africana (PPA).

Vallès ha trasladado esta petición por carta al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, después de haber reclamado en varias ocasiones una flexibilización de las limitaciones de acceso, vigentes desde finales del año pasado.

“A la ciudadanía de Sant Cugat ya se le ha acabado la paciencia”, sostiene el alcalde en su escrito. Vallès advierte de que las restricciones están afectando a quienes utilizan habitualmente Collserola para pasear, correr o practicar deporte y reclama buscar alternativas que permitan compatibilizar las medidas de prevención con el uso ciudadano del entorno.

“Ya basta, busquemos soluciones: no podemos seguir aplazando, aplazando y aplazando”, insiste.

Reclama también abrir el bosque de Volpelleres

El alcalde ha vuelto a pedir además que se permita el acceso al parque urbano del bosque de Volpelleres y ha criticado la falta de información que, a su juicio, está ofreciendo el Govern sobre las restricciones vinculadas al brote de peste porcina africana.

La carta llega después de que Ordeig haya anunciado que las restricciones totales en Collserola se mantendrán al menos tres meses más.

El Ayuntamiento recuerda, sin embargo, que a finales de agosto el propio conseller había planteado la posibilidad de estudiar una flexibilización de las medidas durante el otoño.

Vallès considera que la prolongación de las restricciones ha generado un creciente malestar entre los vecinos. “Mucha gente ya está entrando en Collserola. En noviembre hará un año de estas restricciones y creo que falta empatía por parte del Govern de la Generalitat con la ciudadanía de Sant Cugat y con otras ciudades y municipios del entorno de Collserola”, afirma.

Críticas por la falta de información

El alcalde también carga contra la comunicación del Govern durante la aplicación de las medidas. Vallès sostiene que existe una falta de información hacia la población y recuerda que la decisión sobre el cierre de Collserola corresponde a la Generalitat.

“Falta información, mucha información por parte del Govern de la Generalitat. La responsabilidad del cierre de Collserola es suya y no informa en absoluto a la población”, denuncia.

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El alcalde concluye que el Ejecutivo catalán “informa mucho de muchas cosas, pero en este tema desinforma”, y vuelve a reclamar una solución que permita recuperar progresivamente espacios de Collserola para el uso ciudadano.