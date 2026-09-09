La plaza de les Glòries de Barcelona será uno de los cinco finalistas del Premio Europeo del Espacio Urbano

El jurado internacional del Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2026, ha elegido los cinco proyectos finalistas de entre los 25 seleccionados anunciados en julio. Se trata de intervenciones de diferentes escalas territoriales que ofrecen respuestas concretas a algunos de los principales retos contemporáneos: la crisis climática, la restauración ecológica y la cohesión social. El jurado, presidido por la arquitecta Eva Prats e integrado por Angelika Fitz, Monika Konrad, Inês Lobo, Bas Smets, Philip Ursprung y Lluís Ortega, como secretario, destaca la transformación de grandes superficies en espacios verdes.

Son ejemplo de ello la conversión del antiguo aeropuerto de Vicenza en el Parque de la Paz y la recuperación de los antiguos muelles y aparcamientos de Amberes con el proyecto Zuidpark. Ambas intervenciones sitúan la biodiversidad y la gestión del ciclo del agua en el centro de la propuesta. Así mismo, el jurado ha valorado la capacidad de los proyectos para reconvertir antiguas infraestructuras de movilidad en espacios de encuentro. Es el caso de la transformación de la plaza de las Glòries de Barcelona que, a escala urbana, reestructura la trama de la ciudad, integra el transporte público y sitúa la circulación viaria en una cota inferior, de modo que libera la superficie para convertirla en un parque y refugio climático.

A escala territorial, el corredor verde del río Leça, en Matosinhos, configura una infraestructura paisajística de 48 kilómetros que conecta cuatro municipios y favorece tanto la movilidad sostenible como la gestión del agua. Finalmente, el proyecto Baños de la rotonda, en Logroño, pone de relieve el valor de las intervenciones de pequeña escala. Con solo 205 metros cuadrados, transforma temporalmente una rotonda en un baño público que actúa como refugio climático durante los episodios de calor extremo.

El 14 de octubre se celebrará una sesión pública en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en la que cada equipo finalista presentará su proyecto ante el jurado. Una vez finalizadas las presentaciones, el jurado designará el proyecto ganador, que se dará a conocer al día siguiente, 15 de octubre, durante la ceremonia de entrega del premio, también en el CCCB.

Vocación europea y social

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano tiene su espacio natural en la ciudad europea que, pese a su diversidad, comparte algunos elementos históricos comunes, como la escala humana, el diseño compacto y el carácter mixto de sus usos. En esta idea de ciudad europea, el espacio público desempeña un papel clave como espacio de encuentro colectivo, cargado de valores políticos, económicos y sociales, indisociables de un diseño físico que los acoge y los hace posibles.

A lo largo de sus 25 años de historia y de las 12 ediciones celebradas hasta ahora, el premio ha recibido 2.800 propuestas de 43 países miembros del Consejo de Europa. A partir de su análisis se puede determinar la evolución y el cambio de las prioridades urbanas en el continente durante este periodo.