¿Cuándo y dónde será el Piromusical de La Mercè 2026? Día, hora y nueva ubicación

Barcelona cerrará La Mercè 2026 con una de las imágenes más reconocibles de su fiesta mayor: el Piromusical. Pero este año habrá que cambiar una costumbre muy arraigada. Quienes estén pensando en despedir las fiestas desde la avenida de Maria Cristina, con la Font Màgica de Montjuïc y el Museu Nacional d’Art de Catalunya como de fondo, deben saber que tendrán que cambiar de sitio.

En esta ocasión, el Piromusical de La Mercè 2026 se trasladará al litoral barcelonés por las obras de transformación del recinto de la Fira de Barcelona en Montjuïc. El espectáculo se celebrará el domingo 27 de septiembre a las 22.00 horas y tendrá como nuevo escenario el entorno de las playas del Bogatell y Nova Icària, con el lanzamiento de los fuegos desde la zona del espigón del Bogatell.

El cambio no es menor. Durante décadas, el Piromusical ha estado estrechamente ligado a la avenida de la Reina Maria Cristina y a la Font Màgica. Allí, los fuegos artificiales, la música, las luces y el agua componían un espectáculo pensado prácticamente como una gran escenografía urbana. En 2026, en cambio, el mar Mediterráneo sustituirá a Montjuïc como escenario.

Fecha, hora y duración

El Piromusical volverá a poner el punto final a La Mercè, que este año se celebrará del 23 al 27 de septiembre. La cita será a las 22.00 horas del domingo 27 y, como es habitual, el acceso será gratuito y al aire libre.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de media hora, durante la cual la música y la pirotecnia estarán sincronizadas. La gran diferencia respecto a las últimas ediciones será, por tanto, el lugar desde el que se verá.

¿Por qué cambia de sitio?

El motivo del cambio de ubicación son las obras de transformación de la Fira de Barcelona en Montjuïc. De hecho, los trabajos no solo han obligado a trasladar el Piromusical, sino también otros grandes acontecimientos que tradicionalmente ocupaban la avenida de Maria Cristina.

El proyecto de renovación de la Fira contempla una transformación profunda del recinto, con actuaciones como un nuevo Palacio Multifuncional, la renovación del Palacio de Congresos y la creación del Fira Barcelona Innovation Hub. El Ayuntamiento ya había anunciado que estos cambios podrían prolongarse durante varios años, en función del calendario de las obras.

Josep Montero pondrá música a los fuegos

La otra gran novedad de esta edición estará en la banda sonora, que correrá a cargo de Josep Montero, cantante y principal figura creativa de la banda catalana Oques Grasses.

Montero toma el relevo de nombres como Rosalía, responsable de la selección musical en 2024, y Estopa, que hizo lo propio en 2025. La fórmula del Piromusical de autor comenzó en 2023 y desde entonces ha convertido la selección de canciones en una parte más del atractivo del espectáculo.

En esta ocasión, Montero ha avanzado que ha preparado una selección que pretende recorrer diferentes estilos y sensibilidades, con una presencia destacada de música en catalán. La mezcla y el diseño sonoro estarán en manos de Marçal Cruz, del estudio Oido, mientras que Pirotècnia Igual se encargará del diseño y la ejecución de los fuegos, sincronizados con la música.

La elección llega, además, en un momento especialmente simbólico para Oques Grasses. El grupo afronta en estas mismas fechas sus conciertos de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys, cuatro actuaciones para las que se vendieron cerca de 220.000 entradas.

De Montjuïc al Mediterráneo

El traslado modifica también la naturaleza visual del Piromusical. En Montjuïc, el público tenía delante la Font Màgica, el eje de la avenida de la Reina Maria Cristina y el Palau Nacional al fondo. En el Bogatell, en cambio, la referencia el mar y el horizonte de Barcelona.

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Los fuegos artificiales se lanzarán desde el espigón del Bogatell, mientras que el público podrá distribuirse por diferentes puntos del frente marítimo. La zona de Nova Icària tendrá especial protagonismo, aunque no será el único lugar desde el que se pueda contemplar el espectáculo. La amplitud del litoral permite, precisamente, que la visión no quede concentrada en una única avenida.